Воїни з радістю приймають великодні дарунки, дякують й у свою чергу вітають усіх, кого захищають.

Свято Воскресіння та надії: тисячі великодніх хлібів освятив для фронту предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Все, щоби кожен український захисник, в кожному полку, кожній позиції попри всі жахи війни - відчув смак свята.

Процес освячення бачила Ярина Марків. А Руслан Смєщук - зустрічав "кортеж" із великодніми смаколиками вже під Краматорськом. Як все відбувалося, подивіться.

Хліб вічного життя та перемоги: тисячі великодніх пасочок - у Михайлівському Золотоверхому Соборі. Всі - освячені митрополитом Епіфанієм - для наших героїв, для захисників.

Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України:

На нашому боці - правда, а там де правда - там Бог. І там завжди буває перемога. Тому нехай Боже благословіння і надалі перебуває над всіма нами, нашими українськими воїнами, а ті паски там їм нагадають, що ми їх любимо, ми пам'ятаємо ми молимось і робимо все від нас залежне для того, щоб допомогти.

Борис Кутовий, військовий капелан Командування Об'єднаних Сил ЗСУ:

Це пасхальне вітання - ця паска, це символ відродження України. Як відродився Христос, так вже відроджується наша рідна країна.

Митрополит Епіфаній, командування Об'єднаних Сил ЗСУ, оборонці Києва, меценати - всі разом молилися за воїнство й утілювали великодній задум у життя.

Юлія Ярмоленко, представниця кондитерського підприємства:

Коли сказали, що в нас ще буде частина цій продукції передано на фронт, то багато кондитерів просто з любов'ю казали, що це роблять, як мантру читали і молитву, в тому, щоб це рятувало життя наших військових.

Людмила Константінова, представниця пекарського підприємства:

Я хочу особисто від компанії, особисто від себе подякувати всім нашим хлопцям, що вони нас обороняють, захищають, низький уклін.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗС України:

Ми розуміємо, що віра в Господа Бога дозволяє всім нашим воїнам йти до найзаповітніших мрій і долати всі перешкоди, які зараз є на нашому шляху до нашої Перемоги. Безпосередньо тут у цей день було освячено 5, 5 тисяч пасок.

А загалом Праволавною Церквою України - понад 20 тисяч! Далі - місія водіїв, волонтерів, військових капеланів - доставити великодній хліб до кожного полку, кожної позиції, кожному українському воїну.

А це вже - прифронтовий Краматорськ. Важливий стратегічний і логістичний вузол Східного фронту. Освячені пасочки вже зустрічають капелани бригад - військові священики різних конфесій і деномінацій. Та здається - конфесія тут - не важлива. Всі - брати та сестри.

Юрій, військовий капелан:

Великдень - це так само нам нагадує, що це, що ми можемо пережити війну. І крізь війну побачити таке світле майбутне, яке нам дає Христос. Бо його учні - в страсну п'ятницю особливо, теж не бачили якогось майбутнього. Вони були розсіяні і розчаровані. Але Великдень нам ніби дає нагоду пригадати попри ці всі втрати - ми покликані!

Капелани розвантажують ящики зі смаколиками по авто, які відправляться до різних бригад - на передову й дякують за великодній подарунок.

Григорій, військовий капелан:

Всім людям, які були задіяні в тому, щоб ці подарунки дійшли до нас. Щоб наші віруючі, та і не віруючі - всі мали змогу вспомнити цей день. Дякую воїнам, яким ми ці подарунки повезем за їхній смертельний труд.

Олександр, капелан:

Господь через добрих людей допомагає вкусняшками - сьогодні хочемо чуть взбодрити наших воїнів і взбодрити їх. Цими пасочками.

Все ближче до фронту... А ось і наші воїни! Хлопці тут теж готуються до Великодня. Хто як може, але попри всі жахи війни, святу - бути!

Ось наш побратим привіз крашаночки, щоб ми їх покуштували і теж відчули смак Пасхи в бойових умовах.

Воїни з радістю приймають великодні дарунки, дякують й у свою чергу вітають усіх, кого захищають.