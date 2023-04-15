Всього по Києву до патрулювання на Великодні вихідні залучено майже 1800 правоохоронців.

Незабаром у Свято-Михайлівському Золотоверхому Кафедральному соборі розпочнеться божественна літургія православної церкви з нагоди свята Христового Воскресіння - триватиме вона до 4-ї ранку. Ми транслюватимемо Великодню службу в прямому ефірі.

А з четвертої вечора у столиці вже почали святити великодні кошики. Святковий настрій у Свято-Михайлівському соборі і Києво-Печерській Лаврі - розділили з вірянами Олена Логінова та Яна Танчак.

Олена Логінова, кореспондент:

Київська святиня - Михайлівський Золотоверхий собор. Сьогодні сотні вірян прийшли до храму освячувати Великодні кошики.

Святити паски розпочали о 4 вечора. Для багатьох вірян - це традиція святити кошики в суботу, а в неділю зранку -снідати і іти на богослужіння.

Люди кажуть, цього року святкують Великдень з особливим відчуттям віри та надії на Перемогу та процвітання України.

- В першу чергу з таким святковим настроєм, з настроєм весни серці! Це дуже світле таке свято, в нас є традиція:кожного року ми святкуємо Паску саме тут, Михайлівському соборі.

- Звичайно, з прекрасним настроєм, з вірою в краще, добро, перемогу нашу, що скоро кінець війни. Віримо, що скоро все буде добре в нас в Україні.

Олена Логінова, кореспондент:

Ось так проходить освячення - за традицією люди принесли з собою паски, крашанки, м'ясо. Щоб завтра зранку вже можна було сісти за святковий стіл.

Це є в нас хрін, це є сало, це є пасочка, яєчка, ковбаска, все для святкового столу.

Тут і пасочки, і крашанки, м'яско, яйця, все, що тіки можна, це все мама готувала, ну я, звичайно, допомагала трішки.

Бажаю собі, як і всім українцям, здоров'я, миру, добра, перемоги, благополуччя, щоб наша Україна була вільна вже.

Олена Логінова, кореспондент:

Через загрозу ударів ворога цього року особлива увага на Великодні дні саме заходам безпеки. Тут біля Михайлівського собору чергують патрулі Національної поліції, військові Нацгвардії, муніципальна варта.

Всього по Києву до патрулювання на Великодні вихідні залучено майже 1800 правоохоронців. Вони забезпечуватимуть правопорядок у понад 160 храмах столиці.

Освячували паски сьогодні не тільки тут, у Михайлівському соборі, але і в іншій святині - Києво-Печерській лаврі. Тож я хочу передати слово моїй колезі Яні Танчак, яка розкаже, що там відбувається.

Яна Танчак, кореспондент:

У Києво-Печерській лаврі з 5-ї години вечора почали освячувати великодні кошики біля входу в Успенській собор. Робити це будуть до 23 години. Дехто з вірян прийшли до Лаври освячувати кошики вперше.

Кожен рік майже ходжу, в тому році не були, бо почалася війна, ковід, ну оце не освячувала, а так кожен рік. Ми тоді на машині їздили і я на Видубичі їздила, в центральний храм вирішила, він наш український. Схотілося. Душа сюди позвала. Напекла пиріжків с м'ясом, пасочка, домашня ковбаска, Краківська.

Перший раз прийшли самі, а взагалі сім'єю зазвичай ходимо. В нас батьки не в Києві, ми приїхали і вирішили не порушувати традицій і піти посвятити.

Яна Танчак, кореспондент:

Цього року не буде тут традиційної нічного Пасхального богослужіння. Як нам пояснили, через військовий стан і комендантську годину. Але завтра зранку вже всіх бажаючих запрошують до собору.

Орест Жигало, священник православної церкви України:

З благословення митрополита Епіфанія, очолювати виконуючий обов'язки намісника Лаври архімандрит Авраамій. Це перша пасхальна служба православної церкви України і перша Пасхальна така буде літургія за 300 років перебування тут російської церкви. Очікуємо багато людей. Завтра в шостій годині розпочнеться пасхальна рання і після неї божественна літургія, після неї можна посповідатись, причаститись, щоб вполні взяти участь в богослужінні і взяти участь в святі воскресіння Христового.

Яна Танчак, кореспондент: