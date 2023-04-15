Максимально допомогти у розмінуванні України обіцяють Сполучені Штати. Держдеп США фінансує навчання сотень команд вітчизняних мінерів, завдання яких - вже зараз, не очікуючи закінчення війни, починати очищати територію країни від мін та снарядів, що не розірвалися.

Але скільки часу може знадобитися, щоб закінчити цей процес? Роки? Десятиліття? Ще більше? Всі деталі - в екслюзивному інтерв'ю з Карен Чендлер, виконуючою обов'язки заступниці Держсекретаря США з операційних питань.

Це дуже складна і довга робота. Навіть коли війна вже закінчується; навіть коли народжується ціле покоління, яке її і не бачило, країни, де відбувалися бойові дії мають все також крок за кроком очищати свою землю від снарядів і мін. Але зазвичай після війн нерозірвані боєприпаси залишаються "у спадок" (тобто - це просто наслідок бойових дій), а українська специфіка - стверджують у Держдепі - у тому, що масштабні мінування - це частина російської стратегії; Москва спеціально віддавала такі накази.

Карен Чендлер, в.о. заступниці Держсекретаря США з операційних питань:

Один з фактів, які ми знаємо про вторгнення росії в Україну - і, на мою думку, це найжорстокіший, найтривожніший факт, - що росіяни використовують тактику, схожу на те, що ІДІЛ робила в Іраку, де навмисно встановлювали міни-пастки, саморобні вибухові пристрої та наземні міни. І спеціально робили це у місцях, де постраждати мало цивільне населення та критична інфраструктурі. І на території України - це абсолютно навмисне розміщення росіянами такого типу зброї. Особливо коли міні-пастки, саморобні бомби та наземні міни розміщуються в багатоквартирних будинках… Вони не дають родинам повернутися до цих будинків, повернутися додому! Тобто це не випадковість! Випадок - це коли у вас є боєприпаси, що не вибухнули; вони є звичайним "спадком" війни. У вас є бомби, які не завжди вибухають, коли приземляються, або касетні боєприпаси. І тоді це залишає уламки по всій території. Це було б ненавмисно. Але це повністю відрізняється від того, що роблять росіяни! Повторюсь - це тактика, яку ми вже бачили! ІДІЛ, терористична група, використовує її в Іраку! І ми спостерігаємо, як росіяни роблять це прямо зараз в Україні!!!

Саме через цю обставину настільки складно не просто очищувати територію, а й навіть розставити пріоритети - за що у першу чергу братися! І спланувати розмінування України.

Карен Чендлер, в.о. заступниці Держсекретаря США з операційних питань:

Бої тривають, тож і забруднення української території лише зростатиме. І тому зараз просто неможливо точно передбачити, яким воно буде далі… У будь-якому разі це проблема, із якою доведеться мати справу десятиліттями! І одна з найважливіших речей, яку Штати можуть зробити, так це хоча б скласти план підтримки України. Подумати - яка фінансова допомога знадобиться на майбутнє від міжнародних донорів… США вже надали на розмінування понад 91 мільйон доларів торік; наступного року - має бути приблизно стільки ж. Але як планувати? Як зрозуміти, скільки взагалі грошей знадобиться? Те, чим ми пишаємося - що вже зараз змогли скоординувати пожертви від інших країн - щоб фінансувати поточні проекти в Україні. Тож це можливо і в майбутньому.

37 мільярдів доларів, (!) у які експерти Світового банку оцінили повне очищення території України від нерозірваних бомб, снарядів і мін, - сума непідйомна навіть для Штатів. Україна днями закликала створити міжнародну коаліцію з розмінування. Моя співрозмовниця цю ідею в принципі підтримує, але не радить концентрувати всі донорські гроші в одному фонді чи на одному рахунку.

Карен Чендлер, в.о. заступниці Держсекретаря США з операційних питань:

Я особисто не вважаю, що це буде дуже ефективно всі гроші об'єднати, а потім знову ділити. Щонайменше для США куди ефективніше, коли ми отримуємо фінансування, негайно віддаємо як гранти, і неурядові організації тут же виходять "в поле" і використовують ці фінанси. Отже, є різні способи. Але Сполучені Штати прагнуть обрати найбільш ефективні, щоб зібрати для України максимальну суму внесків - і провести розмінування.

Але цей план "сотні маленьких кроків" за Україну ніхто не зробить. Так, Держдеп дає гроші, щоб найняти найкращих західних викладачів і тренерів, але якісь міжнародні команди не залучатимуть; що називається "на землі" працюватимуть винятково українці. І процес їхньої підготовки вже запустили.

Карен Чендлер, в.о. заступниці Держсекретаря США з операційних питань:

План на рік - створити сто нових команд, які б пройшли навчання та отримали обладнання. Ми почали цей процес ще взимку. В день нашого інтерв'ю - передали 15 новеньких транспортних засобів і обладнання для розмінування українській прикордонній службі. І головне завдання - повністю обладнати цю "відчайдушну сотню", щоб у певний момент почати масштабну роботу. І ми хочемо дати стільки, щоб ці команди не мали проблем із обладнанням, отримували б постійне фінансування… І щоб це сталося не колись там, а у самому найближчому майбутньому.