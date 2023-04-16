На Миколаївщині російська ракета вбила двох підлітків (фото) [ Редагувати ]
На Миколаївщині у великодню ніч внаслідок російського обстрілу загинули двоє підлітків. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.
Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що внаслідок нічних обстрілів загинули двоє людей з села Павлівка.
Миколаївська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу Снігурівки загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили десяток ракет С-300.
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