Знищили майже 4000 окупантів: втрати рф за тиждень [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За тиждень, з 10 по 16 квітня, українські військові ліквідували 3920 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 27 БПЛА.
Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 10-16.04 орієнтовно склали:
- особового складу 3920 осіб ліквідовано,
- танків - 21 од.,
- бойових броньованих машин - 59 од.,
- артилерійських систем - 55 од.,
- РСЗВ - 5 од.,
- засобів ППО - 2 од,
- літаків - 1 од.,
- вертольотів - 1 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27,
- крилатих ракет - 0,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 56 од,
- спеціальної техніки - 17.
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