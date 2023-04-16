Більше як 700 людей підірвалися на російських мінах лише за останній місяць: чи можливо прискорити процес розмінування

Щоби очистити наші землі, річки та озера від смертельних подарунків сусідів, потрібні роки, а ще багато ресурсів та спеціалістів. Та чи можливо прискорити цей процес? Марина Михайловська дізнавалася.