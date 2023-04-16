Кількість жертв в результаті обстрілу Слов'янська зросла [ Редагувати ]
У Слов'янську збільшилася кількість жертв внаслідок ракетної атаки 14 квітня. З-під завалів будинку, який атакували росіяни, дістали тіло ще однієї жертви.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки", - повідомили в ДСНС.
Рятувальники повідомили, що наразі проведено розбір 153 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 людей, 2 людей вдалося врятувати.
За інформацією від Національної поліції під завалом можливе перебування ще 2 осіб.
"Всього внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення", - додали в службі надзвичайних ситуацій.
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