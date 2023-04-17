У Бучі під потяги одночасно потрапили двоє людей (фото) [ Редагувати ]
Двоє людей одночасно потрапили під потяги в Бучі на Київщині. Про це повідомила обласна поліція.
В районі 33-го кілометру залізниці пасажирський потяг збив жінку, її госпіталізували до відділення політравми.
У зустрічному напрямку рухався електропотяг, який збив 41-річного чоловіка. Останній від тілесних ушкоджень загинув на місці.
Як з’ясували поліцейські Бучанського управління поліції Київщини, обоє людей перебували між коліями. Пішохідних переходів там немає.
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