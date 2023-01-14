"Укрзалізниця" вперше запускає швидкісний потяг з Києва до Черкас [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" вперше в історії незалежної України запускає швидкісний потяг з Києва до Черкас. Про це повідомила пресслужба компанії.
Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею!
Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ - Черкаси.
Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem.
З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім серед, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
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