На Харківщині чоловік кинув гранату під автомобіль, а потім у будинок сусідів (фото) [ Редагувати ]
На Харківщині поліція затримала зловмисника, який кинув гранату під автомобіль сусідів, потім ще одну - в будинок односельців. Про це повідомляє обласна поліція.
Спочатку мешканець Вільхуватської громади кинув гранату типу РГД під колеса автомобіля, припаркованого біля одного з домоволодінь. В автівці у цей час знаходились 39-річний водій та двоє пасажирів віком 63 і 30 років.
Усі вони отримали осколкові поранення нижніх кінцівок. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі їхнє життя було врятовано.
45-річний зловмисник на цьому не зупинився і закинув ще одну гранату РГД до домоволодіння інших мешканців громади. На щастя, вона не вибухнула, тож люди не постраждали.
Люди викликали поліцію, і агресора затримали. Йому повідомили про підозру за фактами закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, придбання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 15, п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
Нагадаємо, на Миколаївщині діти днями знайшли три гранати на дитячому майданчику.
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