У Білій Церкві біля будинку вибухнула граната, є загиблий (фото) [ Редагувати ]
Вибух біля житлового будинку в Білій Церкві, є загиблий. Про це повідомила поліція Київської області.
2 квітня, о 14 годині, білоцерківець повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку.
На місці трагедії працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики.
Напередодні у багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух бойової гранати, внаслідок якого загинув чоловік.
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