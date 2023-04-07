На Миколаївщині дітлахи знайшли три гранати просто на дитячому майданчику. Не розгубилися та зателефонували у поліцію. В Міжнародний День просвіти з мінної безпеки їх, за пильність та увагу, рятувальники нагородили відзнаками.

На заході з мінної безпеки четверо хлопців отримали почесні відзнаки від рятувальників. Друзі випадково знайшли на дитячому майданчику свого села вибохонебезпечні предмети.

Данило Каплун, житель Миколаївщини:

І у нас була привичка, ми човгали ногами по піску. І одна з гранат вилетіла. Спочатку ми думали, що це запальничка та іграшка. Далі побачили, що вже маркування і все остальное.

Хлопці не розгубилися. Від знахідки відійшли подалі та зателефонували у поліцію.

Данило Каплун, житель Миколаївщини:

Ми відійшли одразу. Подзвонили у 102. І ждали їх. І нікого не підпускали, бо некоториє люди були і не вірили нам.

Правоохоронці, що прибули на місце, з'ясували - на майданчику знаходяться бойові гранати.

Олександр Козловець, керівник сектору взаємодії з громадами ГУНПУ в Миколаївській області:

В результаті фахівцями вибухотехнічної служби було вилучено 3 гранати та запали до них. Хочу сказати, що своїми діями діти фактично могли запобігти трагедії.

Данило Каплу, житель Миколаївщини:

В любий момент воно могло вибухнути і було б дуже страшно. Ми й досі кажемо, добре, що знайшли ми, а не хтось інший, якась дитина і не взірвалось.

Одна з версій поліції - небезпечні предмети хтось міг просто викинути.

Олександр Козловець, керівник сектору взаємодії з громадами ГУНПУ в Миколаївській області:

Можливо, особа, яка їх залишила там, хотіла позбутися даної гранати, тому що розуміла, що за зберігання таких предметів їй може загрожувати кримінальна відповідальність.

Миколаївщина - одна з трьох найбільш забруднених вибухівкою областей України.

Костянтин Миролюбов, керівник групи з розмінування:

Ми зараз займаємося гуманітарним розмінуванням, можна сказати, що Миколаївська область дуже замінована. Дуже багато ділянок з різними загрозами.

І масштаби вражають навіть досвідчених саперів.

На участку Василівка 3 було знайдено 198 протитранспортних мін.

Фахівці кажуть, що на розмінування регіону потрібні роки. Саме тому вважають роботу з населенням надзвичайно важливою. Особливу увагу приділяють дітям - вони мають знаьти, яке виглядає небезпека.