У квітні 2023 року відбудеться сонячне затемнення, яке відкриє цілий коридор затемнень. Такі події впливають психічний стан людини й можуть викликати різні реакції - від страхів до підвищеної тривожності.

Сонячне затемнення у квітні 2023

Сонячне затемнення відбудеться 20 квітня о 07:16 за київським часом. Водночас очікується молодик у знаку Овна. А ще це затемнення відкриє перший коридор затемнень 2023 року.

Як стверджують вчені у статті на Space, це затемнення буде гібридним і відбуваються вони раз у багато років.

Гібридні затемнення відбуваються, коли відстань до Місяця наближається до межі й тіні досягають Землі. Коли Місяць та Сонце сходяться на одній лінії – це створює потужне енергетичне поле.

Що не можна робити в період сонячного затемнення

Дивитися на Сонце без спеціальних захисних засобів, спостерігати за затемненням неозброєним оком. Бажано використовувати спеціальну техніку, а також надягати сонцезахисні окуляри.

У день сонячного затемнення варто обмежити фізичні та психоемоційні навантаження.

Не варто приймати важливі рішення, звільнятися з роботи, розривати стосунки, сваритися та з'ясовувати стосунки.

Бажано цього дня не займатись жодними духовними практиками, магічними ритуалами, заговорами та іншими діями, які так чи інакше пов'язані з енергетичним полем.