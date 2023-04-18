"Східний експрес" припиняє роботу [ Редагувати ]
Оператор легендарного залізничного маршруту "Східний експрес", компанія Belmond, припиняє з 2024 року рейси до Великої Британії, які існують 41 рік. Про це пише The Guardian.
Після виходу Сполученого Королівства з ЄС перетин британського кордону пов'язаний з проходженням прикордонного контролю, що призводить до регулярних затримок рейсів. Компанія Belmond вважає це "неприйнятним".
Залізничний маршрут між Венецією та Лондоном у 1982 році запустив американський бізнесмен Джеймс Шервуд. Він не є історичним "Східним експресом", романтизованим Агатою Крісті та Голлівудом.
У 1977 році Шервуд купив на аукціоні у бельгійської Compagnie Internationale des Wagons-Lits два вагони Pullman 1929 року з історичного "Східного експресу". Потім докупив ще три десятки старовинних вагонів класу люкс і запустив сервіс Venice Simplon-Orient-Express (VSOE).
Пасажири цієї лінії доїжджали від вокзалу Вікторія у Лондоні до порту Фолкстон, де пересідали до інших вагонів, у яких перетинали Ла-Манш, а на материку - до вагонів поїзда з Кале до Венеції. Сервіс класу люкс та поїздка у таких вагонах коштують від 3 500 до 10 100 фунтів стерлінгів.
Оригінальний "Східний експрес" почав курсувати 1883 року з Парижа до Відня, а кілька поїздів, які курсували на південь із Франції, отримали цю назву.
Сімплонський "Східний експрес" (Simplon Orient Express) почав свою роботу у квітні 1919 року. Історія про те, як він на п'ять днів застряг у снігу, надихнула Агату Крісті написати "Вбивство у Східному експресі".
"Східний експрес" (VSOE) частково замінятиме Eurostar, який на сучасному потягу возить пасажирів з Лондона до паризького "Діснейленда".
Незабаром і ЄС і Сполучене Королівство зобов'яжуть мандрівників подавати запит на поїздку, аналогічну Esta в США.
Британці платитимуть 7 євро в рамках Etias - Європейської системи інформації та авторизації для подорожей. Європейці так само подаватимуть на британську програму електронного дозволу на поїздки, плату за "візу" ще не встановили.
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