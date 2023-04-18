Бої за кожен метр, за кожну позицію. І неважливо: дорога це, населений пункт чи лісосмуга. Українські військові йдуть на штурм. Бо це - наша земля. Далі фронтова історія від нашого військкора - Ігоря Левенка. Він поговорив з бійцями батальйону "К-2". Воїни відбили позиції у ворога.

Ця нестандартна, смілива і навіть зухвала операція українських армійців, вочевидь, має всі шанси потрапити до підручників з воєнної науки. Механізована група в складі двох танків і однієї БМП посеред білого дня, по відкритій місцевості, вривається просто на ворожі позиції й починає розстрілювати окупантів упритул.

Завдання наших армійців - взяти штурмом стратегічно важливу і добре укріплену позицію під Соледаром. За цю ризиковану справу взявся батальйон "К-2".

Кирило Верес, командир батальйону "К-2", Герой України:

Тримали-тримали цей план в голові, і коли я на доповіді сказав командиру, що у противника закінчується наступальний потенціал, бо у звичайний день він атакував сім разів, шість разів, а під кінець вже два рази, один. Тобто, він вже видихався. І мені дали наказ завдавати удару і повернути наші території.

Операцію, продумували, до неї ретельно готувалися. Ось так аеророзвідка філігранно знищувала мінні загородження. Фіксувалися усі вогневі точки московитів. Ставку зробили на блискавичний прорив. І цього окупанти не очікували.

Владислав, заступник командира батальйону "К-2":

Затея была такая: ми вибиваем тяжелой техникой и поддержкой артилерии пихоту, если у нас не получается вибить танком, и замечаем, что еще есть пихота, то дается танку команда давить, раскапивать, что-то надо делать, что би пихота наша зашла. И противник был либо "триста", либо "двести".

Позицію утримували "вагнерівці". Вони спробували підбити український танк, але марно.

На видео било видно, как они запускали ПТУР вдоль посадки. И он видимо либо зацепился за что-то, либо сам человек неправильно сработал "Фаготом". - А ви прораховували ризики, бо він же міг і влучити й підбити нашу техніку? - Да, конечно, на видео вы должны были увидеть дим, ми их безконечно кидали и делали тучу.

Не вдалося тільки точно порахувати кількість окупантів на позиції. Напередодні атаки до них прибуло підкріплення. Але це не врятувало загарбників. Українські танки відкрили вогонь. А потім ще й заїхали прямо в окопи - взялися їх рівняти.

А це командир українського танка. Руслан, позивний "Сокіл".

Руслан, командир танка:

Один танк пішов трохи далі, у нього була задача прикривати верхню частину, там теж були сепари. А ми поїхали вже на саму "Т-образку". Задача була яка: під'їхати й починати їх розстрілювати. Але знаєте як, от танк може бити на три, п'ять кілометрів і влучати в ціль. Але коли стріляєш дуже близько, це важко. Тому що не видно взагалі нічого. От мій приціл, маленький екранчик, в нього було видно тільки кущі й трохи окопів, тож стрільбу вели по коректуванню зверху. Мені командир казав лівіше-правіше, пряміше, або ж туди ж.

Коли на ворожу позицію зайшла наша піхота, воювати їм уже не було з ким. Зо три десятки загарбників були знищені. Трьох живих "вагнерівців" оборонці відкопали в бліндажах і взяли в полон.

А українці кажуть, ось так і треба бити ворога.

Владислав, заступник командира батальйону "К-2":