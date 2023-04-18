Навіть в умовах війни незаконна гра триває. У підвалах і в окремих кімнатах кафе, у підпільних квартирах та обмінниках валют - діють салони ігрових автоматів. І це при тому, що, за законом, казино можна розміщувати лише у готелях. У наступному сюжеті покажемо, як правоохоронці протистоять незаконному азартному бізнесу.

Це кадри з Хмельницького. Силовики болгаркою вирізають двері у приміщенні. За ними - незаконна гральна зала! Запрошували зазвичай сюди виключно перевірених клієнтів. Незнайомців - не пускали!

Альона Матвєєва, речниця Бюро економічної безпеки України:

Використовувалися різні схеми. Це могла бути попередня домовленість з тими, хто вже там грав, з людьми наближеними до тих, хто організував цю незаконну діяльність. За дзвінком - говорилося прийде така то особа - її можна допускати до азартних ігор.

Та, судячи з масштабів, заклад користувався популярністю.

Альона Матвєєва, речниця Бюро економічної безпеки України:

Під час обшуків було вилучено вісім столів для гри у покер. Два столи з механічною рулеткою, також десять ігрових автоматів. Також там була лічильна машинка для готівки. Колоди карт, фішки й відповідно документація, за якою велася там діяльність.

Три роки тому азартний бізнес в Україні легалізували! За прогнозами посадовців, казино мало б приносити державі понад сім мільярдів гривень прибутків щороку! Насправді ж, у перший рік роботи легальних гральних закладів бюджет отримав суму вп'ятеро меншу від очікуваної. Усе через те, що чимало керівників гральних закладів продовжували ховати свій незаконний бізнес у тіні!

Альона Матвєєва, речниця бюро економічної безпеки України:

Діяльність незаконна, тому намагаються приховати її якомога глибше. Звичайно, втрачаються дуже великі суми. Точно по всіх кейсах сказати не можу. Але ми повинні розуміти, що не сплачуються податки з даного виду діяльності - і держава втрачає, і кожен громадянин втрачає, адже не сплачені податки - це і витрати на армію, це і відбудова країни. Те, що для нас зараз надважливо.

Деякі зловмисники проявляють дива винахідливості - пропонують українцям пограти в Інтернеті! Минулого місяця у Києві правоохоронці викрили підпільне онлайн-казино. Зробити ставки клієнти могли на спеціальному сайті.

Анастасія Ігнатюк, старший інспектор відділу комунікації ГУ НПУ у Києві:

Обов'язковою умовою участі гравця була грошова ставка, що дає змогу виграти більшу суму грошей. Під час слідчих дій вилучено гральні столи, фішки та комп'ютерну техніку.

Покарання за незаконне ведення азартного бізнесу - штраф, який може сягати восьмисот п'ятдесяти тисяч гривень. У Бюро економічної безпеки звітують торік закрили понад півтори тисячі онлайн-казино. Однак ділки продовжують ховатися, спустошуючи й кишені українців, і державний бюджет.