"Зернова угода" перебуває під загрозою зриву - міністр економіки України [ Редагувати ]
Джерело: DW
Робота "зернової угоди" може бути призупинена на тлі блокування експорту українського зерна з боку росії.
Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Вона ("зернова угода" - ред.) знаходиться під загрозою зриву, Росія знову заблокувала інспекцію судів", - наголосила чиновниця.
Свириденко уточнила, що зараз для України дуже важливо відновити транзит зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину, оскільки в іншому випадку наша країна може виявитися заблокованою.
"Ми не можемо разом з нашими партнерами дати Росії можливість скористатися цією ситуацією", - додала міністр.
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