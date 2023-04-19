Скандал з "Немо": поліція відкрила справу проти дельфінарію [ Редагувати ]
Одеський дельфінарій "Немо" звинуватили у жорстокому ставленні до тварин після того, як блогери знімали відео з морськими котиками у готельних номерах.
Одеські поліціянти відкрили кримінальне провадження проти "Немо" за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – інцидент у готелі кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами.
"Публікацію із дописом про оренду за грошову винагороду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Відомості за цим фактом правоохоронці зареєстрували у встановленому законом порядку", – пише поліція.
Також правоохоронці поспілкувалися із тренером тварин, який сказав, що котиків "ніхто не здавав в оренду".
Нагадаємо, 18 квітня у соцмережах з’явилося відео блогерки, на якому вона разом з морськими котиками з дельфінарію "Немо" танцює у готельному номері Nemo Hotel Resort & SPA.
Зоозахисники припустили, що дельфінарій "здає в оренду" своїх вихованців та звинуватив його працівників у жорстокості до тварин.
У відповідь дельфінарій заявив, що їхні вихованці – соціальні істоти, для яких спілкування з людьми – "не тільки частина звичного життя, але й життєва необхідність".
Блогерка, яка потрапила у скандал та публікувала відео з тваринами, почала виправдовуватися у TikTok.
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Больше я расскзаала в сторс … 😭♬ оригинальный звук - Родители с юморком2️⃣ 👿
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