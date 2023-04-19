Одеський дельфінарій "Немо" звинуватили у жорстокому ставленні до тварин після того, як блогери знімали відео з морськими котиками у готельних номерах.

Одеські поліціянти відкрили кримінальне провадження проти "Немо" за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – інцидент у готелі кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами.

"Публікацію із дописом про оренду за грошову винагороду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Відомості за цим фактом правоохоронці зареєстрували у встановленому законом порядку", – пише поліція.

Також правоохоронці поспілкувалися із тренером тварин, який сказав, що котиків "ніхто не здавав в оренду".

Нагадаємо, 18 квітня у соцмережах з’явилося відео блогерки, на якому вона разом з морськими котиками з дельфінарію "Немо" танцює у готельному номері Nemo Hotel Resort & SPA.

Зоозахисники припустили, що дельфінарій "здає в оренду" своїх вихованців та звинуватив його працівників у жорстокості до тварин.

У відповідь дельфінарій заявив, що їхні вихованці – соціальні істоти, для яких спілкування з людьми – "не тільки частина звичного життя, але й життєва необхідність".

Блогерка, яка потрапила у скандал та публікувала відео з тваринами, почала виправдовуватися у TikTok.