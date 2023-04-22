Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабної війни росії проти України пішов на фронт, розповів про те, які завдання виконує на передовій та чи доводилось йому вбивати окупантів.

Своїм військовим досвідом музикант-захисник поділився в інтерв'ю для YouTube-каналу pressing.

"Я пілот ударного дрона українського виробництва, який розвідує і виконує ударні місії і останні пів року це на південному напрямку фронту. Ми брали участь у боях за Херсонщину і продовжуємо це робити", - розповів Хливнюк.

Артист додав, що безпосередньо займається участю в плануванні і виконанні бойових місій.

"Якщо десь є ворог, до якого я можу дотягнутися і розвідка нам про це повідомила, я намагаюся знешкодити його", - заявив артист.

Також Хливнюк відповів на запитання, чи доводилося йому вбивати російських окупантів. За його словами, вбивством він це назвати не може.

"Я нікого не вбиваю. Я не вбивця. Вбивця - це кримінальна відповідальність. Я намагаюся деактивувати, нейтралізувати, деморалізувати людських істот. Вони, мало того, що виросли на моїх піснях, так вони ще й взяли автомати, сіли в танки і приїхали до мене додому руйнувати людям будинки, вбивати, ґвалтувати, грабувати. Тому, я не вважаю, що це вбивство", - заявив артист