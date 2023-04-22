У Мелітополі пролунав вибух в районі депо, знищений ворожий дизель - Федоров (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі зранку 22 квітня пролунав вибух в районі залізничного депо, за попередньою інформацією, знищений ворожий дизель. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Сьогодні в 7:45 ранку був черговий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Він був одинокий, але вибухнуло знову біля нашого Мелітопольського депо. За останні три тижні на Мелітопольському депо вибухало щонайменше тричі. І сьогодні немає електроживлення між Мелітополем та тимчасово окупованим Кримом. Доставляли росіяни останні вантажі вороги саме дизелями. За попередньою інформацією, один із дизелів не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людськитй ресурс - гарматне м'ясо. Тож у черговий рах логістичний маршрут для ращистів став ще складнішим.
Але також бачим тенденцію останніх двох днів. Вчора вони загубили в центрі нашого тимчасового окупованого міста ПЗРК "Тор", а позавчора один із гвинтокрилів Ка-52 невдало приземлився в Кирилівці.
За словами Федорова, у населених пунктах поблизу лінії фронту, то там ворог починає підготовчу роботу щодо евакуації.
Наприклад, в Енергодарі вони роздають листівки та збирають анкети дітей, які будуть евакуюватись. І вони намітили цю евакуацію на перші числа травня. У населених пунктах поблизу Токмака їздять рашистські автівки з гучномовцями і проводять оголошення - рекомендують евакуюватися. Попередження йдуть і з боку Херсонської тимчасово окупованої області. Але в самому Мелітополі про евакуацію наразі не йдеться, а навпаки, ворог посилює там свої позиції.
по темі
Міцний горішок. Так уже рік називають прифронтове місто Оріхів на Запоріжжі. Ворог продовжує його обстрілювати щодня. Використовує РСЗВ та керовані ракети.
Щоби очистити наші землі, річки та озера від смертельних подарунків сусідів, потрібні роки, а ще багато ресурсів та спеціалістів. Та чи можливо прискорити цей процес? Марина Михайловська дізнавалася.
З прифронтового Оріхова, що на Запоріжжі поліцейські евакуювали останню родину із дітьми. Утім роботи правоохоронцям ще вистачає. Під постійними обстрілами у місті продовжують жити пенсіонери.
У четвер, 6 квітня, у Мелітополі та районі (Запорізька область) пролунали вибухи
В окупованому Мелітополі вночі 6 квітня лунали вибухи в районі аеродрому, де розташована база російських окупантів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров