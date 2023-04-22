В окупованому Мелітополі зранку 22 квітня пролунав вибух в районі залізничного депо, за попередньою інформацією, знищений ворожий дизель. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні в 7:45 ранку був черговий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Він був одинокий, але вибухнуло знову біля нашого Мелітопольського депо. За останні три тижні на Мелітопольському депо вибухало щонайменше тричі. І сьогодні немає електроживлення між Мелітополем та тимчасово окупованим Кримом. Доставляли росіяни останні вантажі вороги саме дизелями. За попередньою інформацією, один із дизелів не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людськитй ресурс - гарматне м'ясо. Тож у черговий рах логістичний маршрут для ращистів став ще складнішим. Але також бачим тенденцію останніх двох днів. Вчора вони загубили в центрі нашого тимчасового окупованого міста ПЗРК "Тор", а позавчора один із гвинтокрилів Ка-52 невдало приземлився в Кирилівці.

За словами Федорова, у населених пунктах поблизу лінії фронту, то там ворог починає підготовчу роботу щодо евакуації.