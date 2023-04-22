У кота Степана з'явився новий конкурент - Бандерокіт із Луцька [ Редагувати ]
У харківського кота Степана з'явився новий конкурент - Бандерокіт із Луцька. Муркотун на кличку Оскар набирає підписників в інстаграмі. Господарі тварини ведуть патріотичний блог. Про нову зірку соцмережі розкаже наш кореспондент Роман Ковальчук.
Зоряна збирає Оскара на прогулянку.
З котом гуляти треба, переконані господарі. Роман садить тварину на шию й ходить, наче з папугою.
Бандерокіт, як називають його господарі, за іронією долі, найбільше любить бігати вулицею Степана Бандери. Тут його впізнають підписники соцмереж та перехожі.
Андрій Пушкаш, підписник сторінки кота:
Дуже приємно. Дуже спокійний, до речі, кіт. Одразу сів на плечі, влаштувався дуже добре.
Богдан Вівчарик, житель Луцька:
Знаю кота Апельмона, кота Степана. А тепер кота Бандеру. Чи кіт, чи пес, чи людина, але щоб був за Україну.
Вдома у кота Оскара свій куток. Найбільше він полюбляє дивитися у вікно та спостерігати за птахами. На підвіконні - улюблена кружка з "Бандерштату". Через неї, зізнаються власники, і почали його називати "Бандерокотом".
Роман Кузнецов, власник кота:
Того що і вишиванок купа, і метелик з вишиванкою і подушка з вишиванкою, на якій він любить спати.
Бандерокоту завели сторінку в Інстаграмі. Зоряна якраз завершила монтаж чергового ролика.
Зоряна Кузнецова, власниця кота:
Я вирішила саме через сторінку Оскара розказувати не тільки про його життя, а і про здоров'я, іграшки, смаколики, про харчування. Через його сторінку я стараюсь розказувати за українську культуру, українську мову, тобто, нічого російського.
Оскар - дресирований. Він уже вивчив 6 команд. Але виконує їх лише, коли захоче.
Дай лапу! Молодець, хороший кіт.
Грайливий і трохи лінивий. Неслухняний, як і всі коти, Бандерокіт Оскар набирає підписників в соцмережі. А Зоряна та Роман продовжують наповнювати сторінку корисними порадами щодо догляду за домашніми улюбленцями.
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