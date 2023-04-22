ППО, "Абрамси" та хаб для ремонту "Леопардів". Напередодні ввечері у Німеччині, на авіабазі "Рамштайн", завершилася одинадцята зустріч контактної групи з питань оборони України. Її вже назвали найбільш непублічною, адже широкому загалу про результати повідомили, вочевидь, не все.

Проте фраза міністра оборони України Олексія Резнікова за підсумками 11 "Рамштайну" про те, що "ворог відчує", додає оптимізму. Тож про що домовилися учасники консультацій у Берліні, розкаже Тетяна Логунова.

У коридорах американської бази "Рамштайн" міцні рукостискання та дружні обійми. У такому форматі представники контактної групи з питань оборони України зустрічаються вже майже рік. Одинадцяте засідання вже за традицією відкрив міністр оборони США Ллойд Остін. І проанонсував головні теми.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми зосередимося на трьох ключових моментах: протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби підтримки. Україна терміново потребує нашої допомоги, щоб захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози росії.

Серед учасників консультацій і генсек НАТО. До Німеччини Єнс Столтенберг прибув із Києва. І одразу заявив журналістам: у майбутньому члени Альянсу бачать Україну частиною блоку.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Як я сказав під час візиту до Києва, майбутнє України в Євроатлантичній сім'ї. Всі члени НАТО погодилися з тим, що Україна увійде до Альянсу. Але основна увага зараз, звичайно, зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України.

Що для цього потрібно - представники оборонних відомств 54 країн світу обговорювали майже весь день. Домовилися зробити акцент на системах протиповітряної та протиракетної оборони. Це, на думку партнерів, наразі пріоритет.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми всі вважаємо, що Україна найбільше потребує наземної протиповітряної оборони. Ми наголошуємо на тому, що потрібно зробити все можливе для цього і закликаємо до цього партнерів. І аплодую роботі, яку роблять наші партнери. Але я вірю, що ми ще можемо зробити більше, я прошу їх зробити більше, і я вірю, що вони відгукнуться.

А от рішення щодо поставок бойової авіації немає. Поки що.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Безумовно, ми повторили наші вимоги щодо винищувачів як частини систем протиповітряної оборони. Але зараз основні потреби, про які ми говоримо, це наземні, повітряні перехоплювачі або наземні системи протиповітряної оборони.

Щодо бойової броні - новин більше. Вже за кілька тижнів перші американські танки "Абрамс" прибудуть до Німеччини - керувати ними тут навчатимуть українських танкістів. Підготовка триватиме 10 тижнів, у ній візьмуть участь 250 українських бійців. А німецькі "Леопарди", які союзники передали й ще доправлять Україні, вже незабаром ремонтуватимуть у Польщі. Меморандум про створення хабу з технічного обслуговування броні підписали німецький, український та польський міністри оборони. Вартість проєкту близько 200 мільйонів євро.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Важливо, щоб озброєння залишалося у робочому стані. Кожна одиниця, чи то танки, БМП, гаубиці, чи системи "Patriot", потребує технічного обслуговування. Тому я дуже радий, що ми домовилися створити хаб у Польщі для всього флоту бойових танків "Леопард 2".

Очікується, що хаб запрацює уже наприкінці травня.

Одинадцятий "Рамштайн" завершено. Дата наступної зустрічі поки не призначена. Утім, можна спрогнозувати, що контактна група з оборони України знову збереться разом вже у травні. Найімовірніше, у Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО.