Нещодавно очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак заявив, що в Україні можна запровадити 12-річну систему освіти раніше, ніж планували. При цьому уже з 2024 року.

Натомість у МОН розповіли, коли це може статися. Заяву у відомстві зробили у зв'язку з коментарями у соцмережах та зверненнями до Міністерства.

У МОН нагадали: відповідно до освітнього закону, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році. Це передбачає реформа НУШ.

"Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", – заявили у Міносвіти.

Тож наразі процес переходу на 12-річне навчання не прискорюватимуть. Усе відбуватиметься послідовно і безперервно. Також на цей перехід потрібні чималі кошти.

Так, на сьогодні МОН спільно з фахівцями шукають шляхи розв'язання проблеми освітніх втрат. Прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти варіантом не є.