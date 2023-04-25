Сучасні технології розвінчують російські фейки. У столичній підземці відкрилася виставка плакатів, створених за допомогою штучного інтелекту. Показують, як працює ворожа пропаганда і вчать протидіяти російським міфам. На відкритті виставки побувала наша Ніна Коломієць.

Її не видно, але вплив на собі відчуває кожен. Із радіацією порівнюють пропаганду організатори виставки "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда". Експонати вони розташували у вестибюлі станції метро "Золоті ворота".

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Кожен із 30 плакатів показує, як російські пропагандисти обробляють свою аудиторію. росія, мовляв, бореться із фашизмом. У нас нібито спільна культура і традиції. Ну і, звісно ж, рф не нападали на Україну. Найгучніші міфи пропагандистів і допомагають розвінчати ось такі зображення.

На екрані телефону за допомогою мобільного додатку картини оживають і стають елементами віртуальної реальності.

Альона Романюк, співорганізаторка виставки "Справжні причини війни":

Натискаємо на цей плакат у нашому додатку - і ми бачимо, як він починає змінюватися, оживати. Цей плакат - про переписування історії. Тобто про те, як вона не просто краде, а переписує. Розповідає про те, що України не було, її придумали в австрійському генштабі, її придумав Ленін. Зараз переписує підручники з історії, де з підручників історії для 5 класу зникла столиця Київ, а просто залишилася столиця.

Фейки та маніпуляції - зброя російських пропагандистів та Інтернет-ботів. Вони ведуть свою, інформаційну війну й активно промивають голови всім, хто їх дивиться та читає.

Они сносят Донецк, а мы по Киеву - вы что, мы не такие. Расстреливают наших солдат.

Альона Романюк, співорганізаторка виставки "Справжні причини війни":

Це чутки, спрямовані на поширення паніки серед українців. Такі методи дуже дієві, підривають українців зсередини. Ми від 24 лютого спіймали більше 2 тисяч фейків, маніпуляцій.

Співорганізаторка виставки показує нам одного з найяскравіших героїв російської пропаганди. Іграшковий єнот - схожий на того, що росіяни нібито врятували, а насправді викрали, тікаючи з Херсона.

Енот останется у нас и будет защищать российскую федерацию.

Альона Романюк, співорганізаторка виставки "Справжні причини війни":

Коли росіяни робили так званий жест доброї волі з Херсона - вони вкрали нашого херсонського єнота. І нам треба рятувати нашого єнота з пропагандистського полону. А зробити ми це можемо тільки якщо будемо розвивати критичне мислення.

Вигадані чиєюсь збоченою фантазією міфи "русского міра" насправді не так уже й важко викрити. Достатньо просто уважно придивитися до дрібниць. "Джавеліни", начебто продає на чорному ринку "Джавеліни", які постачають нам західні партнери. Але якщо прислухатися до вимови, можна зрозуміти, що насправді перед нами - актор, до того ж поганий! Ми підемо до ринків збиту - що ви думаєте далі? Ми продамо всі ці комплекси і все одне отримаємо те, що ви повинні були нам дати.

Та хай би яким комічним був черговий фейк росіян, він усе одно несе загрозу - наголошують руйнівники міфів кремлівської пропаганди.

Альона Романюк, співорганізаторка виставки "Справжні причини війни":

Кожен із фейків виступає на підкріплення якогось наративу. Фейк про бойових комарів виступав на підкріплення наративу про таємні американські біолабораторії в Україні, цю побрехень просувається у рф ще з 14-го року, а до того просувала у Грузії, коли нападали на Грузію.

Постери, які розвінчують міфи рашистської пропагандистської машини - організатори виставки планують показати в Україні та за її межами.

Валерій Коршунов, автор ідеї виставки "Справжні причини війни":

Ми будемо проводити ці виставки по Україні, плануємо 5 тисяч шкіл, це займе не так багато часу. Ще виставка буде проходити за кордоном - у Європі і не тільки, тому найближчим часом ми презентуємо її у світі.

У Києві - у вестибюлі метро "Золоті ворота" - виставка триватиме місяць. Вона доступна кожному пасажиру підземки.