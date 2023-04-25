Акцію зі збору книжок ініціювала обласна військова адміністрація після того, як до них звернулись партнери з Польщі.

Подаруй дітям українську книжку. У Кропивницькому стартувала акція зі збору дитячої літератури для вимушених переселенців. Книжки збирають у школах та бібліотеках міста. Вони мають бути в хорошому стані та видані за часів незалежності України. Триватиме акція два тижні. Після чого книжки передадуть в бібліотеки Польщі, де їх зможуть читати українські діти, які вимушено виїхали за кордон через війну.

Школярі кропивницького ліцею передають вітання своїм одноліткам, які через війну виїхали за кордон. А ще вирішили поділитись з ними своїми улюленими книжкfми рідною мовою.

Кирило Довбня, школяр:

Я взяв із собою три книги: "Українські народні казки", "Навколо світу за 80 днів", "Про звірят", я бажаю діткам, щоб вони читали і отримували задоволення.

Дар'я Опря, школярка:

Я принесла книжку доволі товстеньку - це казки Оксани Іваненко, книжка про різні казки, але вони з'єднані між собою, казки про лісових героїв. Не важно де б вони знаходились, головне, щоб вони не забували рідну мову.

Книжки збирають у холі ліцею. Обов'язкові вимоги - щоб були у гарному стані, видані за часів незалежності і звісно - українською мовою.

Анна-Марія Клоц, школярка:

Ця книга дуже для мене була такою душевною і я дуже сподіваюсь, діти, які будуть її читати, будуть нею задоволені. Тим діткам більш потрібно, тому що у них зараз в Польщі немає можливості купити українські книжки.

Варвара Данілова, школярка:

Вона дуже така таємнича, тут багато пригод, дівчаткам, думаю, вона сподобається. Я б хотіла, щоб ми передали їм ці книжки і вони були задоволені, багато читали і щоб розвивалися.

Акцію зі збору книжок ініціювала обласна військова адміністрація після того, як до них звернулись партнери з Польщі. У тамтешніх бібліотеках замало літератури українською для маленьких біженців. До збору долучився також кропивницький ліцей.

Олександр Якимчук, заступник директора з навчальної роботи Центральноукраїнського наукового ліцю-інтернату:

Це такі моменти, коли саме ми можемо допомогти нашим дітям не забути живе слово. Тому що на сьогоднішній момент ми дуже добре всі розуміємо: українське слово - це зброя, за неї гинуть люди, за неї страждають, за неїборяться, ну таким чином частину підручників ми передаємо і ту художню літературу, яку принесли діти, приносять і ще будуть приносити.

Книжкову акцію підтримали чимало навчальних закладів та бібліотек міста. І триватиме вона найближчі два тижні.