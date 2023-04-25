Під Черніговом на Дніпрі потонули двоє прикордонників [ Редагувати ]
Державне бюро розслідувань розслідує факт загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.
За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців.
Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків.
Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось. Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України - порушення правил кораблеводіння.
За даними ЗМІ, трагедія сталася біля селища Радуль Чернігівського району. У моторному човні типу "Язь" перебували 5 прикордонників: сержанти Байдак Р.А., Атюшев С.П., солдати Чорний В.С., Возний А.М. і Олексієнко Д.А.
Потонули Атюшев (1976 р. н.) і Возний (2003 р.г.).
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