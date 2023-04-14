Росіяни вдарили авіацією по прикордонню в Чернігівській області, є поранений [ Редагувати ]
Росіяни вдарили авіацією по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Наразі відомо про одного постраждалого.
Про це повідомляє в Telegram-каналі оперативне командування "Північ".
"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі", - пише пресслужба.
Внаслідок удару будівля зазнала руйнувань. Попередньо, один працівник підприємства поранений.
Наразі на місці подій працюють групи правоохоронців й рятувальники.
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