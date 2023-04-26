Величезний шрам для всього світу: Зеленський зробив заяву в річницю Чорнобильської трагедії (відео) [ Редагувати ]
30-кілометрова зона навколо ЧАЕС і через 37 років після Чорнобильської катастрофи залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації. Про це у річницю трагедії у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.
37 років тому Аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації.
Глава держави нагадав, що торік окупант не лише захопив атомну станцію, а й знову наразив на небезпеку весь світ.
Минуло більше року з моменту звільнення. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи.
Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині. Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу.
по темі
У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що 37-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС – найстрашнішої атомної катастрофи в історії людства
Новий план дій щодо подальших санкцій проти росії, який розробила група Макфола-Єрмака, отримають усі ключові лідери світу
У вівторок, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Українська влада вже веде підготовку енергетичної системи країни до наступної зими
З початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону