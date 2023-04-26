30-кілометрова зона навколо ЧАЕС і через 37 років після Чорнобильської катастрофи залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації. Про це у річницю трагедії у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.

37 років тому Аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації.

Глава держави нагадав, що торік окупант не лише захопив атомну станцію, а й знову наразив на небезпеку весь світ.