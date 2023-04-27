Влітку дефіцит електроенергії можливий: в "Укренерго" розповіли про підготовку України до наступної зими (відео) [ Редагувати ]
В Україні триває масовий, практично повний ремонт енергооб'єктів, пошкоджених ракетними обстрілами російських окупантів. Ремонтна кампанія розтягнеться і на літо, і тоді можливий дефіцит електроенергії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Ремонтується маже все, зруйновано дуже багато енергооб'єктів у системі, дуже багато об'єктів "Укренерго" було пошкоджено і ми займаємося зараз ремонтом цих обєктів. Також дуже значні пошкодження в електростанціях, особливо теплових і гідро, які закривають суттєву частку нашого балансу.
Ремонтна кампанія весни-літа 2023 буде однією з найскладніших, тут впливають перш за все масштабні руйнування. яких зазнала енергосистема взимку і також той факт, що в окупації залишаються декілька великих електростанцій. Перша за все говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, тому дефіцит генеруючих потужностей суттєвий... Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку, для того, щоб підтримувати баланс енергосистеми.
Весняне водопілля для нашої електроенергії є фактором компенсації потужностей, які ми втратили і які зараз ідуть в ремонт. Водопілля дозволяє збільшити виробництво електроенергії на гідроелектростанціях.
Це (водопілля - ред.) допомагає збалансувати системи і навіть забезпечує певні обсяги експорту електроенергії до Європи, зокрема до Молдови і Польщі. Але водопілля безумовно і травні-червні піде на спад і закінчиться і тоді ми будемо мати менше спроможності виробляти на гідроелектростанціях.
Дефіцит електроенергії цілком можливий, це явище сезонне. Зазвичай в Україні впродовж весни-літа спостерігається надлишок потужності, і тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени під час похолодання і взимку - дефіцит. У цьому році через значні пошкодження наших електростанцій передусім, ми можемо бачити дефіцит і влітку, який буде компенсуватися збільшення потужності на теплових електростанціях, і також імпортом електроенергії.
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