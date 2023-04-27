В Україні триває масовий, практично повний ремонт енергооб'єктів, пошкоджених ракетними обстрілами російських окупантів. Ремонтна кампанія розтягнеться і на літо, і тоді можливий дефіцит електроенергії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Ремонтується маже все, зруйновано дуже багато енергооб'єктів у системі, дуже багато об'єктів "Укренерго" було пошкоджено і ми займаємося зараз ремонтом цих обєктів. Також дуже значні пошкодження в електростанціях, особливо теплових і гідро, які закривають суттєву частку нашого балансу. Ремонтна кампанія весни-літа 2023 буде однією з найскладніших, тут впливають перш за все масштабні руйнування. яких зазнала енергосистема взимку і також той факт, що в окупації залишаються декілька великих електростанцій. Перша за все говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, тому дефіцит генеруючих потужностей суттєвий... Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку, для того, щоб підтримувати баланс енергосистеми.

Весняне водопілля для нашої електроенергії є фактором компенсації потужностей, які ми втратили і які зараз ідуть в ремонт. Водопілля дозволяє збільшити виробництво електроенергії на гідроелектростанціях.