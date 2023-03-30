США надали Україні $400 млн на відновлення енергосистеми [ Редагувати ]
Сполучені Штати надали Україні $400 млн на відновлення енергосистеми. Про це йдеться у поширеній 30 березня заяві Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Уряд США через USAID надав Україні $400 млн як допомогу на зимовий період, включаючи обладнання для ремонту енергосистем, електрогенератори, засоби підтримки пунктів обігріву та гуманітарну допомогу.
Зокрема американці допомогли Україні:
- розгорнути 360 пунктів обігріву;
- передали понад 2 600 генераторів у понад 150 населених пунктів на території України (понад 200 з них - у звільнені населені пункти Херсонщини);
- понад 70 км сталевих труб для ремонту тепломереж;
- 60 екскаваторів у 48 міст України;
- мобільну електростанцію, здатну забезпечити електрикою понад 100 тис. будинків.
Агентство USAID додало, що на гуманітарну допомогу Україні було спрямовано майже $300 млн.
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