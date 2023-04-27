Якою буде перемога України та подальша доля росії: думки американських експертів [ Редагувати ]
Будь-яка військова операція, а тим більше - будь-яка війна, повинна мати ціль. Перемогти? Так! Але варто тоді і для себе, і для країни визначити: а що називати перемогою? До якої межі давити, йти вперед, проводити бойові дії, не погоджуючись на перемовини. А де - зрозуміти, що цілі досягнуті, і можна поговорити про умови перемир'я і репарацій. Чому Штати досі цього не визначили - пояснює генерал Ходжес.
Бен Ходжес, командувач армії США у Європі (2014-2018):
Я думаю, тут психологічний момент. Політики і досі не можуть уявити, що маленька Україна здатна перемогти велику росію. І це показує нерозуміння того, що відбувається на полі бою. По-друге… Думаю, що американська адміністрація не готова до результату - якщо Україна таки перемагає росію. Що політики розгублені, мовляв, а що тоді станеться? Що буде далі? Тому і не кажуть дослівно – "ми ХОЧЕМО, щоб Україна повністю перемогла". І третє… Думаю, Китай серйозно впливає - ймовірно, з Пекіну сказали: ми не хочемо краху російської федерації.
Про це кажуть зараз і дипломати. Мовляв, не дати росії захопити Україну - це одне завдання, із цим впоралися. Прагнути закінчити війну? Так, це потрібно. Але чіткого завдання привести Київ до перемоги над Москвою ніхто у Вашингтоні собі не ставив.
Люк Коффі, радник міністра оборони Великої Британії (2010-2011):
А США взагалі є прихильними до української перемоги? Ми поки прагнемо того, щоб Україна не зазнала поразки, але ми не віддані справі перемоги!!! І бажати треба, щоб Україна виграла, ніж сподіватися, що може росія погодиться здатися. Коли війна триває і починається певна втома, я вже бачив - коли деякі західні політики шукають спосіб припинити боротьбу за будь -яку ціну, навіть якщо українці і не хочуть зупинятися. Навіть тиснуть – "починайте переговори"! І кажуть - може погодитися на особливий статус Криму? Може заморозити все - і нехай Москва контролює Крим? Це створило б проблему для майбутніх поколінь, обернулося б із часом новою кризою.
Без повернення півострову не може бути перемоги - це думка, яку в різних формулюваннях у Вашингтоні висловлюють багато екс-чиновників з "української команди підтримки". Тому і радять не погоджуватись на перемовини із росією - до моменту, поки щонайменше сухопутний коридор до Криму не буде взятий під контроль ЗСУ. А ще краще, кажуть, починати діалог із Москвою тільки тоді, коли весь півострів буде під контролем Києва. Той самий Бен Ходжес прогнозує - це реально.
Бен Ходжес, командувач армії США у Європі (2014-2018):
Думаю, коли б не стався контрнаступ, він повинен мати на меті ізолювати Крим. А потім ви берете зброю великої дальності - і починаєте робити Крим непридатним для російських військ. Єдина перевага росії - це маса піхоти. І тому ви нейтралізуєте цю перевагу, накриваючи штаби, склади боєприпасів, бази, транспорт - високоточними ударами. Якщо це станеться - росія не зможе перебувати на півострові. І тоді вже третя фаза - українські війська фізично заходять в Крим і беруть його під контроль. Але щойно Чорноморський флот піде звідти, щойно російські ВПС вже не зможуть літати - це стане реальним завданням.
Чому формула української перемоги обов'язково має включати Крим? Чому б, наприклад, не зупинитися на лінії 24-го лютого, як пропонують європейці? Чи не обмежитися лише Донбасом? В американських дипломатичних колах переконані, що тоді Москва візьме паузу, використає Крим спочатку як місце для відновлення та концентрації своїх військ, а потім знову нападе.
Олександр Вершбоу, зам. Генерального секретаря НАТО (2012-2016):
Найбільший важіль тиску на росію - це коли Україна поставить під загрозу російський контроль над Кримом. Півострів - ключ і до військової перемоги, і до тривалого миру. І це підтримають західні гарантії, які мають запобігти новій агресії: вступивши до НАТО, Україна може мирно співіснувати як сусід росії. Але якщо росії тільки дозволити тримати Крим або іншу захоплену територію, це все зруйнує. І коли скептики кажуть - краще від якоїсь території відмовитися, ніж продовжувати воювати до 2024-го року, то із цим виникне багато проблем!
Ну а ще однією складовою перемоги експерти називають створення трибуналу. Причому кажуть - це треба робити не колись, після війни, а зараз. Чому? Бо коли процес буде у розпалі, нікому вже не спаде на думку домовлятися із путіним, бо він матиме статус обвинувачуваного.
Філіп Брідлав, командувач сил США та НАТО у Європі (2013-2016):
Якщо ми тільки заспокоїмося і приймемо факт - так, він військовий злочинець, але… Люди замало про це говорять! Треба закликати до дій проти нього! Бо поки пауза, ніхто не робить потрібних кроків!
Джон Хербст, посол США в Україні (2003-2006):
Байден сам називав путіна військовим злочинцем. Згодом почали уникати цієї риторики, бо це ускладнює проведення американської політики. Але якщо слова вже сказані - треба відповідно і діяти. Показувати силу, щоб допомогти Україні перемогти.
Всі ці пропозиції і об'єднала зараз нова конгресова резолюція. Частина наших співрозмовників навіть неофіційно консультувала законодавців - щодо меседжів і тексту. За формулювання ще буде боротьба - тут починається велика політика. Але сам факт, що про перемогу України говорять вже не як про мрію, а як про конкретний підсумок, якого можна добиватися, - це дуже серйозно.
по темі
Найбільш важливий месседж від Сі Цзіньпіна - КНР домагатиметься якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Однак, можливо це лише через діалог з росією. Що означає факт спілкування лідерів України та Китаю та чи можна тлумачити це як готовність Пекіна стати на бік світла?
Тракторист Іван Солопченко ледь не злетів повітря. Дивом своєчасно побачив міну під культиватором. Та була зведена. Юлія Зайцева розкаже.
Як донести міжнародним партнерам, що країні-агресорці там не місце? За цю справу взялися українські волонтери. Вони розпочали збір підписів під відповідною петицією. А голосувати за неї закликають через банери, які розмістили на зруйнованих російськими військовими будівлях.
Берлін, кінець лютого, мітинг біля Бранденбурзьких воріт. Учасники вимагають припинити поставки зброї в Україну і посадити Київ та москву за стіл переговорів. Серед мітингарів - ультраліві та ультраправі.
лавров вирішив на останнє засідання в Радбезі приїхати до Нью-Йорка особисто. Та шлях туди був тернистим. Російський дипломат та його делегація візи до Америки отримали в останній момент. При цьому кремлівським пропагандистам у в'їзді відмовили.
Її не видно, але вплив на собі відчуває кожен. Із радіацією порівнюють пропаганду організатори виставки "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда". Експонати вони розташували у вестибюлі станції метро "Золоті ворота".