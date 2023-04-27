Ворог атакував Миколаїв: яка ситуація в місті (відео) [ Редагувати ]
За добу окупанти нанесли 25 авіаційних та 5 ракетних ударів по Миколаєву. Такі дані Генштабу ЗСУ. А вночі рашисти поцілили у житлові райони міста. Відомо про більше ніж два десятки поранених та одного загиблого. І це найпотужніша атака за останні 4 місяці. Про ситуацію у місті - дивіться далі у сюжеті Наталі Сінченко.
Євген Фомічов, житель Миколаєва:
Тут когда-то был балкон, балкон улетел, дверь сама открылась. Я даже не смогу описать, ничего не осталось…
Квартири багатьох людей нині не придатні для житла. На місці обстрілу й досі працюють комунальники.
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва:
Біля 750 розбитих вікон по місту. Наразі виїхали служби, вони ліквідують наслідки обстрілу. Роздаються ОСББ плити, всі працюють.
Люди розказують, що близько першої години ночі вони почули гуркіт, а потім гучний удар.
Євген вже спав, а його матері було неспокійно. Сина вона розбудила, чим і врятувала життя.
Фомічов Євген, житель Миколаєва:
Когда были первые прилеты, меня мать разбудила, если б не разбудила, сейчас там на моей кровати оконный блок. И ели успели в коридор. И только сели и все и посыпалось отовсюду.
Пані Світлана показує наслідки руйнувань своєї квартири. Стіни до сусідів вже немає.
Світлана, жителька Миколаєва:
Вот видите, это уже чужая квартира. Смотрите. Вон где наш компьютер лежит - это чужая квартира уже.
Жінка під час обстрілу отримала поранення. Лікарі відвезли її до лікарні та наклали шви.
Світлана, жителька Миколаєва:
Падало. . все побито. Я в БСМП потом їздила. Швы накладывали на плечо, на ногу.
Ще одна мешканка будинку, Тетяна, була заблокована у власній квартирі.
Тетяна - жителька Миколаєва:
Стучала. Боялась. Я ж думала будут падать этажи, как под завалами боялась остаться. Оно просто мгновенно, а вообще очень страшно, очень. Не дай Бог никому пережить. Это очень страшно.
Цей квартал Миколаєва потрапляв під обстріли кілька разів. Знаходиться він неподалік центру міста.
Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:
Тут немає найближчого військового об'єкту, тут ніколи їх не було. Це майже центр міста.
Росіяни випустили по місту 4 ракети типу "Калібр". Одна влучила в адмінбудівлю і пошкодила багатоповерхівки. Ще дві - влучили в приватний сектор.
Лариса Балака, жителька Миколаєва:
Дома стоят, но крыши у нас нет. Я вообще в шоке. Та это не то слово, ну представьте. У меня 3 тысячи пенсия, как я могу восстановить это жилье, кто мне поможет.
Цей район Лариса вважали відносно безпечним. Проте сьогодні тут загинув її сусід.
Андрій Балака, житель Миколаєва:
Это соседи наши. Я шел и у людей встретил. Маленькие были мы росли здесь.
Двоє інших сусідів отримали важкі поранення.
Лариса Балака, жителька Миколаєва:
Поранило вот этих жильцов с этого дома. Вот этот дом, что разваленый. Их поранило. - Там був чоловік та жінка? - Да, там был муж и жена. Ее забрали. Его не знаю. Ее скорая забрала.
А 79-річна Олена дивом вижила. Після вибуху жінка опинилася під завалами власного будинку.
Олена Чабай, жителька Миколаєва:
Ночью спала и не стого, не с сего. Понимаете, я не слышала сильного взрыва и вот это я открываю глаза и темно. Меня всю засыпало расствором. Там же окно напротив меня. Я сплю напротив окна и эта рама все на меня. Может занавески немного меня сохранили.
Олену врятував племінник, коли почув крики про допомогу.
Генадій Балака, житель Миколаєва:
Увидел пожар пришел на пожар помагать. Смотрю - у тётки выбито все, ни стен, ни окон. Ничего тут не видно. Тут куча дыма, куча всего. И ходил тут искал ее, она кричит где то, нашел. Она на кровати тут. Не может ни встать, ни найти. Короче вытащил.
В результаті нічної атаки рашистів загинула одна людина, понад два десятки миколаївців зазнали поранень. За попередніми підрахунками пошкоджені 40 будинків, з них - 22 багатоперхівки, ще кілька навчальних закладів та будівля райадміністрації.
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