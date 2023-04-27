За добу окупанти нанесли 25 авіаційних та 5 ракетних ударів по Миколаєву. Такі дані Генштабу ЗСУ. А вночі рашисти поцілили у житлові райони міста. Відомо про більше ніж два десятки поранених та одного загиблого. І це найпотужніша атака за останні 4 місяці. Про ситуацію у місті - дивіться далі у сюжеті Наталі Сінченко.

Євген Фомічов, житель Миколаєва:

Тут когда-то был балкон, балкон улетел, дверь сама открылась. Я даже не смогу описать, ничего не осталось…

Квартири багатьох людей нині не придатні для житла. На місці обстрілу й досі працюють комунальники.

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва:

Біля 750 розбитих вікон по місту. Наразі виїхали служби, вони ліквідують наслідки обстрілу. Роздаються ОСББ плити, всі працюють.

Люди розказують, що близько першої години ночі вони почули гуркіт, а потім гучний удар.

Євген вже спав, а його матері було неспокійно. Сина вона розбудила, чим і врятувала життя.

Фомічов Євген, житель Миколаєва:

Когда были первые прилеты, меня мать разбудила, если б не разбудила, сейчас там на моей кровати оконный блок. И ели успели в коридор. И только сели и все и посыпалось отовсюду.

Пані Світлана показує наслідки руйнувань своєї квартири. Стіни до сусідів вже немає.

Світлана, жителька Миколаєва:

Вот видите, это уже чужая квартира. Смотрите. Вон где наш компьютер лежит - это чужая квартира уже.

Жінка під час обстрілу отримала поранення. Лікарі відвезли її до лікарні та наклали шви.

Світлана, жителька Миколаєва:

Падало. . все побито. Я в БСМП потом їздила. Швы накладывали на плечо, на ногу.

Ще одна мешканка будинку, Тетяна, була заблокована у власній квартирі.

Тетяна - жителька Миколаєва:

Стучала. Боялась. Я ж думала будут падать этажи, как под завалами боялась остаться. Оно просто мгновенно, а вообще очень страшно, очень. Не дай Бог никому пережить. Это очень страшно.

Цей квартал Миколаєва потрапляв під обстріли кілька разів. Знаходиться він неподалік центру міста.

Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:

Тут немає найближчого військового об'єкту, тут ніколи їх не було. Це майже центр міста.

Росіяни випустили по місту 4 ракети типу "Калібр". Одна влучила в адмінбудівлю і пошкодила багатоповерхівки. Ще дві - влучили в приватний сектор.

Лариса Балака, жителька Миколаєва:

Дома стоят, но крыши у нас нет. Я вообще в шоке. Та это не то слово, ну представьте. У меня 3 тысячи пенсия, как я могу восстановить это жилье, кто мне поможет.

Цей район Лариса вважали відносно безпечним. Проте сьогодні тут загинув її сусід.

Андрій Балака, житель Миколаєва:

Это соседи наши. Я шел и у людей встретил. Маленькие были мы росли здесь.

Двоє інших сусідів отримали важкі поранення.

Лариса Балака, жителька Миколаєва:

Поранило вот этих жильцов с этого дома. Вот этот дом, что разваленый. Их поранило. - Там був чоловік та жінка? - Да, там был муж и жена. Ее забрали. Его не знаю. Ее скорая забрала.

А 79-річна Олена дивом вижила. Після вибуху жінка опинилася під завалами власного будинку.

Олена Чабай, жителька Миколаєва:

Ночью спала и не стого, не с сего. Понимаете, я не слышала сильного взрыва и вот это я открываю глаза и темно. Меня всю засыпало расствором. Там же окно напротив меня. Я сплю напротив окна и эта рама все на меня. Может занавески немного меня сохранили.

Олену врятував племінник, коли почув крики про допомогу.

Генадій Балака, житель Миколаєва:

Увидел пожар пришел на пожар помагать. Смотрю - у тётки выбито все, ни стен, ни окон. Ничего тут не видно. Тут куча дыма, куча всего. И ходил тут искал ее, она кричит где то, нашел. Она на кровати тут. Не может ни встать, ни найти. Короче вытащил.

В результаті нічної атаки рашистів загинула одна людина, понад два десятки миколаївців зазнали поранень. За попередніми підрахунками пошкоджені 40 будинків, з них - 22 багатоперхівки, ще кілька навчальних закладів та будівля райадміністрації.