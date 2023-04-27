На варті продовольчої безпеки. 160 тонн насіннєвої картоплі виділили Перещепинській громаді Дніпропетровщини. Це допомога від Організації об'єднаних націй.

Перші фури прибули до місця призначення. І більш як 3 тисячі родин вже отримали по 50 кілограмів високо-якісної картоплі. Більше розкаже Олена Мендалюк.

Із самісінького ранку жителі Перещепиного прийшли до пункту видачі за картоплею. Хто з візками, хто на велосипеді.

Ганна - жителька Перещепиного:

За кортошкой на семена, огород садить будемо. В мене 60 соток городу. Чи вистачить трохи засадить? Ой хватить, у нас же і домашня трохи є.

Пані Людмила братиме насіння вже вдруге. Каже, торік встигла взяти сітку і вродила гарна бульба.

Людмила - жителька Перещепиного:

Вийшло десь з першої гали ми садили відра три, то було відер 15-16, хороша картошка була.

Цього року по дві сітки на родину видають у Перещепинській громаді. Картопля сорту Бельмонда - високоврожайна і гарно зберігається.

Дочекалася свої черги і пані Ганна. Планує вже за кілька днів посадити картоплю. Сподівається і на гарний врожай.

Ганна - жителька Перещепиного:

А тому що вона з другої землі, вона хорошо роде. Скільки засадите? Ну багатенько. Мені два мішка, невістці і кумі два мішка. Сотки дві засадю.

Насіннєву картоплю Перещепинська громада отримала як гуманітарну допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Ярослав Цвіркун - голова Перещепинської міської ради:

У нас більше 3 тисяч сімей отримає дану допомогу в цьому році. По 50 кілограм на сімʼю, це також значна допомога. Також від даної організації ми отримали насіння борщового набору. Люди вже задоволені, висадили.

Пані Людмила уже навіть перевіряє, що зійшло з борщового набору.

- Висіяла я вже моркву. Морковочка, можете подивитися, вона вже навіть зійшла. Ось це вона вже сходить. Цибульку посіяли, але вона ще не сходить. Треба чекати тижня два. І бурячок вже висіяли.

А ще баклажани, огірки та кабачки - саме такий борщовий набір від продовольчої організації. Господині задоволені: цьогоріч на насінні зекономлять.

Людмила Лембрик - жителька Перещепиного:

Якщо б купляли самі, то конечно. Оце якщо огірочки, то буває і по три гривні одна насенина, а їх ну скільки ж надо. Огірки дорогі. Та усе дороге. Буряки, оце як ці ну гривень 17-18. Курурудза, то вообще. Це ж вона сладка, то до 50 гривень.

Насіння борщового набору отримали понад три тисячі родин у громаді.