Чотири гектари кольору. Під Чернівцями розквітла долина тюльпанів. Цьогоріч там висадили понад 6 мільйонів цибулин, які привезли з Голландії. Подивитися на квіти різноманітних сортів і відтінків приїжджають звідусіль.

Тут у селі Магала, за 10 кілометрів від Чернівців, розквітла долина тюльпанів. Вже кілька років поспіль різнокольорові красені шикуються довгими і густими рядами на цьому полі. І така тюльпанотерапія приваблює відвідувачів з різних куточків України. Тут кожен напевне набереться сил і вражень.

Ліза і Влад, відвідувачі тюльпанової долини:

Ніколи такого не бачила, мама нас сюди привезла, інтермецо таке.

Ольга і Аліна, відвідувачки тюльпанової долини:

Місто Хмельницький - Місто Славута, на 100 км більше ніж від Хмельницького, особисто ми 300 кілометрів подолали, а ви 200. Чому сюди, тому що ми тут ще не були, тюльпанового поля ми не бачили, тому так вирішили відвідати це місце.

Понад 60 сортів голландських тюльпанів квітнуть на цій галявині. Такою красою милуються навіть лелеки з неба, кружляють над кольоровою долиною.

З кожним днем відвідувачів стає все більше. Люди приїжджають цілими сім'ями. Серед запашної краси роблять чимало світлин на згадку.

Ольга, відвідувачка тюльпанової долини:

Випадково по дорозі зустріли це поле і не змогли проїхати повз, захотілося подивитися на таку красу, особливо в теперішній час це дуже актуально, коли ось бачиш щось, що нагадує мирне життя. Україна в серці і те, що одяг передає такий настрій - це також дуже приємно, це вітчизняний виробник і саме зараз намагаюся носити і купувати все наше українське.

Власниця тюльпанової долини Мирослава Мерешко зізнається: її цьогорічне відкриття було під сумнівом, аджеквітневий сніг трохи зашкодив цвітінню весняних квітів. Більшість вистояли, але кілька десятків бутонів все ж на повну силу розквітнути не змогли.

Мирослава Мерешко, власниця тюльпанової долини:

В цьому році для нас не очікувано було в квітні сніг і мороз і, на жаль, це тюльпанчикам нашим пошкодило, але не дивлячись на погодні умови, наші тюльпанчики незламні як наша Україна, вони вистояли і тепер радують нас своїми яскравими кольорами.

12-річну Ольгу з Києва вражають відтінки цих запашних квітів. Каже, після відвідин долини, тюльпани - її улюблені.

Ольга, відвідувачка тюльпанової долини:

Мені подобаються дуже рожеві та фіолетові тюльпани. Ми зробили тут на пам'ять світлини, дуже багато.

А дивлячись на цю тюльпанову красу, Ольга мріє…

Ольга, відвідувачка тюльпанової долини:

Щоб було мирне небо.

Заряд кольорового позитиву тут отримає, безумовно, кожен відвідувач. Тюльпановою красою насолодитися можна ще впродовж кількох тижнів.