Бронежилети для жінок. Це не тренд воєнного часу. Це гостра необхідність - наголошують дівчата, що стали на захист України. Адже десятки тисяч наших берегинь користуються універсальними бронеплитами - вони важкі та незручні для жінок. Наш наступний сюжет - про те, чому для дівчат так важливо мати захист, який враховує анатомічні особливості жіночого тіла.

Бути військовим медиком - навіть цікавіше, ніж графічним дизайнером, ділиться враженнями від кількох років служби Марина.

Марина, військовий медик:

От і зі мною просто стомилися боротися, і коли я сказала батькам, що ось я ціленаправлено, хочу йти служити, то тато ж нічого взагалі не казав. Зараз вони дуже хвилюються, але не показують цього.

Втім у підрозділі нашої героїні - майже всі чоловіки. А відтак і амуніція - виключно чоловіча.

Марина - військовий медик:

Взагалі, коли приходить військовий на службу, то їм видають бронежилети такі нормальні, плити 6 класу, я в цих плитах ходила до 2022 року.

Вага однієї бронеплити шостого класу - близько трьох із половиною кілограмів. Для повноцінного захисту потрібно дві плити. І носити "бронік" треба постійно. Ще й виконувати бойові завдання в ньому.

Марина - військовий медик:

Я дуже маленька просто і там все одно, якщо підтягую на себе, він все одно дуже великий на мене, коли я бігаю, рухаюсь на полігоні, в мене бронежилет висів от тут на дупі.

Якоїсь миті Марина навіть замислилася над тим, аби піти з військової служби - такими сильними були болі у спині. Але знайшла вихід. Аби було хоча б трохи зручніше та легше, купила собі бронежилет жіночого зразка. Він не такий важкий. Та враховує жіночу анатомію.

Взагалі плитоноски, які зараз роблять та відшивають, вони класні тим, що тут м'який демпфер, все теж саме, але ви можете помітити те, що немає під жіночу анотомію. Тобто як мені людині такої структури тіла, мені буде зручна і чоловіча, але пам'ятаємо різницю про те, що жінки, які відрізняються від мене, у них є своя особливість, якщо будуть носити чоловічі плитоноски, велика вирогідність, що будуть здавлюватись груди.

Приємний на дотик матеріал, додаткові кишені. А головне - надійний захист від куль та уламків. Марина розповідає нам про всі переваги саме жіночого бронежилета.

Марина - військовий медик:

Я можу, ну, я не знаю, бачите не побачити, але якщо я підтягую під себе, то геть по максимуму і тільки залишила місце для аптечки, щоб мені аптечка стали плюс мінус мені комфортно.

У кожної жінки має бути саме жіночий бронежилет - наголошує терапевт Олександр Коваль. З важкими універсальними - наші берегині шкодять своєму здоров'ю.

Олександр Коваль, фізичний терапевт:

Обов`язково має бути плотне прилягання до тіла, до ребер. Він має бути зафіксований як на ребрах, так і на плечах. Коли він не плотно фіксований на ребрах, він додатково розгойдується. За рахунок інерції суттєво збільшується навантаження на поперек.

Дуже давить, це капець, вже в очах починає темніти.

До того ж ширина плечей у чоловіка та жінки зазвичай відрізняється. А тому, з універсальним "броніком" дівчині важко буде закріпити зброю.

В мене приклад починає просто їздити, я не можу зафіксуватися.

Богдана Кугенко, в. о. директора підприємства з виробництва бронежилетів:

Виробники, я знаю, вирішують це тим, що вони гнуть саму плиту і ну невідомо. Там з'являється ризик. Тоді ушкодження то і плити пробивання кулі влучання. Чим ми це вирішили навпаки саме демфером, тобто сюди можна вставити любу плиту. Можливо, хтось уже має плити, можливо ставити плити свого улюбленого виробника, так само це буде теж бувають різного класу і саме ця плитоноска не дає прив'язуватись до класу.

Ми - на підприємстві, де виготовляють жіночі бронежилети. Разом із керівницею виробництва - порівнюємо різні види "броніків".

Богдана Кугенко - в. о. директора підприємства з виробництва бронежилетів:

П'ятий і шостий класи, наприклад, кераміка. В них є свої переваги, вони значно легкі, але вони набагато дорожче,ну це є мінусом. Плюс у них також з ними треба більш обережно поводиться, тому що вони бояться падіння. 4-йклас. Він захищає від більшого переліку зброю, але він відповідно вашій, щоб сказати, який із класів найпоширеніший так не коректно буде сказати. Наприклад, якщо це розвідка, то вони прийшли на передову, виконав свої задачі і повернулись назад. Відповідно їм більше підходить 3-й клас.

Ось цей бронежилет виконав своє головне завдання на відмінно - врятував життя бійцю під час бою.

Богдана Кугенко - в. о. директора підприємства з виробництва бронежилетів:

Ця плита відстріляна в нелаболаторних умовах. Ось так виглядає плита, яка дійсно захищає - це влучання із трофейного автомата прямо в Харківській області, який був відібраний, куля просто застрягла.

А отже, що надійнішим буде захист наших берегинь, то ефективніше вони діятимуть у воєнних умовах. Адже легше дихатиме, не навантажуватиме спину. І навіть в окопі чи бліндажі жінка почуватиметься жінкою. Почуватиметься особливою.