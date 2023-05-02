На Харківщині у полі підірвався трактор: загинули двоє чоловіків (фото) [ Редагувати ]
В Ізюмському районі на Харківщині трактор у полі наїхав на міну, загинули двоє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули.
На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя.
За даними поліції, трагедія сталася у полі неподалік від села Вербівка Балаклійської територіальної громади.
Внаслідок вибуху двоє чоловіків 1975 та 1984 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
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