В Ізюмському районі на Харківщині трактор у полі наїхав на міну, загинули двоє чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули.



На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя.

За даними поліції, трагедія сталася у полі неподалік від села Вербівка Балаклійської територіальної громади.

Внаслідок вибуху двоє чоловіків 1975 та 1984 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.