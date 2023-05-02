Робота з розмінування Харківщини триває. У піротехніків першочергове завдання - допомогти повернути електроенергію у звільнені міста та села. Із настанням тепла ситуація ускладнюється, адже люди частіше виїжджають на дачі та городи. А нещодавно виявилося, що смертельну небезпеку - розкидані рашистами міни-"пелюстки" переносять з місця на місце ще й птахи.

Лінія електропередач, точніше те, що від неї залишилося за більш ніж рік війни, геть потонула в зелені. Раніше енергетики пильно стежили, щоб чагарники не ускладнювали під'їзди до дротів та опор, але тут вони вже давно не були. Ця місцевість навіть після деокупації залишається вкрай небезпечною. Піротехніки рухаються повільно,прислухаючись до попискування міношукачів. Там, де прилад реагує гучніше, - перевіряють щупом, протикаючи землю у пошуках небезпеки, адже слідом за ними сюди приїдуть вже цивільні.

Максим Ільченко, водолаз-сапер:

У нас дуже важлива задача, знайти, наприклад, міни протитанкові, які спрацюють, наприклад, автомобіль буде заїжджати для ремонту і вона може спрацювати, а у російської армії ці міни пластикові, їх дуже важко виявити, тому що стосовно техніки, це найскладніше.

Сьогодні на цій ділянці працює група піротехнічних та спеціальних водолазних робіт, хоча з води тут, під лінією електропередач, хіба що кілька калюж.

Максим Ільченко, водолаз-сапер:

Я ж сапер, просто трошки більше виконую роботи, коли робота є ще й під водою.

Піротехніків ДСНС задіяли у розмінуванні ліній електропередач, щоб швидше заживити об'єкти критичної інфраструктури та споживачів у деокупованих громадах. До приватних домоволодінь виїздять лише у випадках так званого бойового реагування.

Максим Томко, керівник групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт:

На даний час проводиться бойове реагування на надзвичайну ситуацію, приватні домоволодіння - якщо вже знайшли підозрілий предмет, викликають, сповіщають на 101 і ми приїжджаємо та вилучаємо, ідентифікуємо вибухонебезпечний предмет -вибухонебезпечний це предмет, або це вже залишки від боєприпаса, безпечні залишки і тоді вже робимо роботу щодо вилучення, або знищення.

Співробітник місцевого РЕМ Анатолій Шарапов показує піротехнікам розташування ліній електропередач. Каже: під час роботи і він сам, і його колеги не раз натрапляли на небезпечні рашистські подарунки.

Анатолій Шарапов, електромонтер-водій оперативно-виїзної бригади:

Ну, находили лепестки, находили растяжки, находили ПМки, багато чого находили.

Найнеприємнішою чоловік вважає підступну міну-пелюстку, якою російські асвабадітелі буквально засіяли землі Харківщини.

Анатолій Шарапов, електромонтер-водій оперативно-виїзної бригади:

Брудний цвет, брудний… ну, неприятний такий цвет.. невеличкі такі, з півладошечки, ну, показав хлопцям, вони забрали його.

Біда ще й у тому, каже керівник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, полковник служби цивільного захисту Ігор Овчарук, що пелюстка - доволі легка міна.

Ігор Овчарук, керівник частини гуманітарно розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування:

Ці самі пелюстки переносяться навіть воронами і сороками. Уже є випадки неодноразові про те, що в одному місці бабуся посадила свою грядку біля хатинки, висадила цибульку. На ранок виходить - лежить пелюстка. Ми приїхали, нам прийшлось її знешкодити, незрозуміло звідки! Вона каже, я ж садила, тут нічого не було. Свіжий випадок в Чкаловському, ворона принесла на кришу будівлі і пелюстка спрацювала.

Потужності пелюстки вистачає, аби залишити без ноги дорослу людину. А якщо на міну натрапить дитина, поранення можуть бути летальним. Вистачає й інших носіїв смерті, що залишили на українській землі підлі сусіди.

Ігор Овчарук, керівник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування:

Всі види протипіхотних мін, протитанкових мін, ми не говорим навіть про боєприпаси, які прилетіли і не розірвалися, що теж є.

Тож зараз, ризикуючи власним життям та здоров'ям, піротехніки центру гуманітарного розмінування виконують свою важку роботу - очищують Харківщину від рашистських небезпечних сувенірів. Двадцять вісім рятувальників під час цієї роботи зазнали важких поранень. Семеро - загинули.