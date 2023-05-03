Влада Австралії різко посилила закони, які регулюють продаж і використання електронних сигарет і вейпів у надії приборкати зростання кількості курців серед підлітків та молоді.

За останніми дослідженнями, електронні сигарети чи вейпи хоча б один раз спробував кожен шостий австралієць у віці 14-17 років і кожен четвертий - віком 18-24 років.

Згідно з законами, які діяли досі, в Австралії можна було купити вейп зі вмістом нікотину лише за рецептом лікаря в рамках терапії для зниження тяги до куріння звичайних сигарет. Обмежень щодо вейпів та електронних сигарет без вмісту нікотину не було.

Проте, як зазначають в уряді, під виглядом безнікотинової продукції до Зеленого континенту масово завозили імпортні вейпи з нікотином, найчастіше з приємними смаками, барвисті, стильної форми, які приваблюють дітей та підлітків. І продавалися вони у будь-яких продуктових і тютюнових магазинах.

Тепер влада забороняє імпортувати вейпи, на які не виписуються рецепти лікарів.

Для всіх вейпів обов'язкова упаковка, така сама як у фармацевтичної продукції, вони мають продаватися виключно в аптеках, щоб було очевидно, що цей засіб використовується виключно з метою допомогти курцям позбутися своєї згубної звички.

Заборонено продаж одноразових вейпів та вейпів у барвистих упаковках, з приємними ароматами. Рівень вмісту нікотину в дозволених вейпах буде знижений, його об'єм у пристрої також буде меншим. На всі ці заходи уряд Австралії заклав у бюджет 2023-2024 років $494 млн.

Раніше "Подробиці" писали про те, що більше шкодить здоров'ю - цигарки чи вейпи.