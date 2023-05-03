По Сумщині рф вдарила авіабомбами та залишила 4 тисячі абонентів без світла [ Редагувати ]
В ніч на середу, 3 травня, російські військові скинули дві авіабомби у прикордонні Сумської області через що був знищений один з об’єктів розподільчих електромереж. Про це повідомляє "Укренерго".
Ворог знову завдав пошкоджень в мережах обленерго. У Сумській області двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільчих електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів.
Як додають в компанії, артобстрілами також пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.
Там де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи.
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