В ніч на середу, 3 травня, російські військові скинули дві авіабомби у прикордонні Сумської області через що був знищений один з об’єктів розподільчих електромереж. Про це повідомляє "Укренерго".

Ворог знову завдав пошкоджень в мережах обленерго. У Сумській області двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільчих електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів.

Як додають в компанії, артобстрілами також пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.