Міністр оборони Олексій Резніков не підтвердив, але і не спростував причетність Києва до інциденту з "атакою" дронів на кремль.

"Кожен день і кожну ніч Росія офіційно тероризує українське цивільне населення", - сказав Резніков.

Водночас він не відповів прямо на звинувачення кремля в тому, що Україна здійснила замах на путіна. Глава Міноборони нагадав, що в ніч на вівторок, 2 травня, протиповітряна оборона України збила 17 з 18 безпілотників іранського виробництва, запущених в Україну.

"Якщо деякі чиновники з кремля намагаються когось звинуватити, вони можуть звинуватити себе", - заявив він.