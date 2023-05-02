Купівлю-продаж автомобілів восени переведуть в "Дію" - Клименко [ Редагувати ]
У червні зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, у серпні номери можна буде придбати онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу автомобілів переведуть у цифровий варіант - у "Дію". Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко.
Вже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант - в Дію. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них.
Ліквідуємо обов'язкову технічну експертизу - людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі - технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і по бажанню покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.
Автосалони зможуть реєструвати автомобілі вже в червні, пообіцяв міністр.
Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерний знак. Тобто, в сервісний центр МВС громадянину не потрібно буде приїжджати.
Більш того, ми відміняємо транзитні номерні знаки, яких видавалося в рік приблизно півтора мільйона. Транзитний номер може бути виданий тільки у випадку, якщо громадянин сам захоче проїхатися на транзитному номері, наприклад, з Києва до Ужгорода, і там вже зареєструвати автомобіль.
У серпні МВС планує ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати їх онлайн на 10 діб і придбати у зручний час.
Раніше у "Дію" повернули оплату штрафів за порушення ПДД.
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