У червні зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, у серпні номери можна буде придбати онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу автомобілів переведуть у цифровий варіант - у "Дію". Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

Вже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант - в Дію. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них. Ліквідуємо обов'язкову технічну експертизу - людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі - технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і по бажанню покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.

Автосалони зможуть реєструвати автомобілі вже в червні, пообіцяв міністр.

Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерний знак. Тобто, в сервісний центр МВС громадянину не потрібно буде приїжджати. Більш того, ми відміняємо транзитні номерні знаки, яких видавалося в рік приблизно півтора мільйона. Транзитний номер може бути виданий тільки у випадку, якщо громадянин сам захоче проїхатися на транзитному номері, наприклад, з Києва до Ужгорода, і там вже зареєструвати автомобіль.

У серпні МВС планує ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати їх онлайн на 10 діб і придбати у зручний час.

Раніше у "Дію" повернули оплату штрафів за порушення ПДД.