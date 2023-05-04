Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як українські абітурієнти будуть проходити мультипредметний тест у 2023 році.

З 276 тисяч абітурієнтів, 26 тисяч надійшли з закордону. Минулого року було 25 тисяч. Випускники можуть зареєструватися, створити свої електронні кабінети, але складати на самих окупованих територіях мультипредметний тест вони не зможуть. Через безпекову ситуацію і через те, що Український центр якості освіти фізично не може перебувати на цих територіях. Але є 2 варіанти: вони можуть приїхати на підконтрольну територію України, скласти національний мультипредметний тест, вступити до будь-якого закладу вищої освіти. Або буде така практика, як минулого року. Вони можуть дистанційно вступити в ті університети за співбесідою.

Бабак також розповів, як будуть проходити тести в тих регіонах, які постійно обстрілюють.

"Ми навчились, на жаль, минулого року, коли більша частина України була окупована. Ми навчились проводити тест в укриттях. Таким чином, вони вбережуться від потенційної небезпеки під час повітряної тривоги. Взагалі, якщо лунає повітряна тривога, то тест переривається. Діти ідуть в укриття, після повертаються до тестування. Якщо тривога була короткою, то вони повертаються в теж місце і продовжують з того моменту, де зупинилися. Якщо тривога була довгою, то дітям буде запропоновано в додатковій сесії пройти тестування", - додав він.