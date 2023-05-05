Городи перетворилися на озера, а банки з консервацією пішли під воду. На Запоріжжі під час весняного водопілля постраждали населені пункти. У Кушугумській громаді підтоплено вулиці у трьох селищах. Люди бояться, що велика вода дістанеться не лише підвалів та колодязів, а і їхніх будинків. Усі подробиці у наступному сюжеті.

Вода на городах, у підвалах та навіть під будинками. Під час весняного водопілля у Кушугумській громаді затопило понад сотню дворів у трьох селищах. Місцеві жителі з жахом думають, що буде далі.

Пан Ігор може ходити власним городом тільки у високих гумаках. Води на подвір'ї ледь не по коліно. Чоловік розповідає, у цьому будинку мешкає вже десять років і таке водопілля бачить вперше. Велика вода прийшла до селища майже тиждень тому та принесла людям чимало зайвих проблем.

Ігор житель, села Кушугумської громади:

Вже кілька днів у будинку ніхто не приймає душ, не миється, бо нема куди стікати води. Є септик, але септик вже не може працювати, бо вода вже зайшла ззовні в нього, нема куди стікати воді.

Володимир Сосуновський, голова Кушугумської громади:

Пішли ґрунтові води на висоту понад 50 метрів від рівня саме води, і в людей повністю затопило вигрібні ями, каналізаційні ями, люки, де лічильники води, і вже підходе в самі будинки.

В Ігоревій хаті вже затоплені обидва підвали. Через це у кімнатах прохолодно та підвищена вологість, скаржиться переселенка із Херсона Надія. Вона приїхала сюди зі старенькою мамою. Жінки мешкають в окремій частині будинку. Розповідають, щоб зігрітися доводиться розпалювати піч.

Надія, переселенка з Херсона:

Пічку можна протопити, і не так вогкість відчувається. Вода підійшла і, бачите, ґрунтові води підходять. Ну, ви самі бачите, що робиться.

Єдиний, хто по-справжньому радіє великій воді, господарський собака Дік. Там, де завжди росли помідори тепер можна купатися та цілий день ловити карасів.

Затопило двори й в сусідньому селищі. На цій вулиці всі підвали залило. А земля на городах сира, і нарікають селяни - ні для чого не придатна. Люди кажуть, через особливість місцевості рівень ґрунтових вод підіймається тут щороку, але цієї весни надто сильно.

Валентина, жителька села Кушугумської громади:

В цьому році взагалі топимося, ті роки ще якось трошки було, отут проскоче вода і висохне, ми тут садили. В цьому році, напевно, не будем садити.

Страждають через повінь і фермери. Частину полів аграрії й досі не обробили. Ґрунтові води не дають техніці заїхати на поля.

Артем Калниш, директор фермерського господарства:

Є такі поля, десь приблизно 20% від нашої кількості, до яких ми ще не добрались, тому що там є підземні води, які вже прям на поверхні й не дають працювати, тому що можна залишити там техніку десь на 2-3 тижні, поки не висохне, і це дуже ускладнює нам процес роботи.

Загалом у Запорізькому районі підтоплено майже дві сотні домогосподарств. В обладміністрації доручили головам громад вжити додаткових заходів.

Андрій Булавінов, директор Департаменту з питань цивільного захисту Запорізької обласної військової адміністрації:

Поставили додаткове завдання ще раз перевірити, перечистити всі канали, щоб можна було сходити воді більш скоріше.

За даними обласної влади, найскладніша ситуація на тимчасово окупованих територіях. Оскільки не працюють захисні споруди та компресорні станції. Від великої води там постраждали понад дві тисячі домогосподарств на березі Каховського водосховища.