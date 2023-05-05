В Україні сформували перелік очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Зокрема, наша країна хоче отримати алгоритм членства в Альянсі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Голос Америки".

Чиновник, виступаючи у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council, заявив, що Україна очікує від рішень Вільнюського саміту наступного: