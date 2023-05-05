Резніков зробив заяву перед самітом НАТО [ Редагувати ]
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В Україні сформували перелік очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Зокрема, наша країна хоче отримати алгоритм членства в Альянсі.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Голос Америки".
Чиновник, виступаючи у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council, заявив, що Україна очікує від рішень Вільнюського саміту наступного:
- Прихильності до членства України в НАТО. За словами міністра, це передбачає, що "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства".
- Гарантій безпеки України від НАТО, що діють до вступу України в Альянс.
- Готовності НАТО підтримати формулу миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.
- Продовження прихильності НАТО забезпечувати оборонні потреби України, у тому числі ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.
- Оборонної підтримки України до відновлення суверенітету України.
- Створення механізму кризових консультацій з Україною у рамках статті 4 Північноатлантичного договору.
- Перетворення Комісії НАТО-Україна на Раду Україна-НАТО з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичній допомозі та розмінуванні.
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