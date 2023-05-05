У Чернігові п'яний чоловік убив 11-місячного сина. Це сталося на очах його другого дворічного сина.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори у судах усіх інстанцій довели, що чоловік під дією алкоголю з особливою жорстокістю вбив 11-місячного сина. Це сталося ще 2019 року. Засуджений завдав дитині 45 ударів у ділянку голови, 13 – у грудну клітину та 2 – у живіт.

Особливо тяжкий злочин скоїв за місцем проживання у присутності старшого сина, якому виповнилося 2 роки.

У ході суду з'ясувалося, що чоловік систематично зловживав алкогольними напоями, наркотичними та психотропними засобами.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив, як і раніше, вирок за умисне вбивство дитини з особливою жорстокістю та зберігання наркотичних засобів (п. 2, п. 4 ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 309 КК України). Жителя Чернігова засудили до довічного позбавлення волі.

Таким чином, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційних скарг засудженого та його адвоката про скасування вироків Деснянського районного суду Чернігова та Чернігівського апеляційного суду.

Докази ювенальних прокурорів, що винесений вирок є справедливим та очікуваним суспільством, підтверджено.

У червні 2021 року вирок суду набрав законної сили. Відтоді засуджений перебуває у закладі відбування покарань.