Проєкт "Захисник Києва" запрацював для студентів столиці: як проходять військові навчання [ Редагувати ]
Захисник Києва! Це проєкт, який організували серед студентів столичних університетів. 450 молодих хлопців та дівчата пройдуть військові навчання. Чи вміють новобранці тримати зброю в руках - бачив Михайло Манилюк.
Щоденні тактичні вправи на витривалість. Команда лягти, команда тримати автомат вгору, команда прикрити побратима.
Михайло Манилюк, кореспондент:
Замість книги вони тримають у руках автомати. А замість лекції - у студентів військова підготовка. Молоді хлопці та дівчата зараз захоплюють приміщення, всередині якого, за умовним сценарієм, оселилися окупанти.
Двадцять п'ять студентів Київського політехнічного інституту обрали собі за мету - навчитися азів військової справи, аби за потреби дати ворогу бій! Тут усе, немов в армії. Софія зізнається: часом буває важко, але все це - важливі навички!
Софія, студентка Київського політехнічного інституту:
В країні війна - потрібно вміти працювати й з автоматом, і з будь-якою зброєю. Потрібно знати, як штурмувати будівлі взагалі, як захищатися. Була історія, коли ми йшли команда на команду. Я сховалася і вбила трьох. В кафе, у парк я встигну сходити, а тактична підготовка є не завжди.
Хлопців і дівчат навчає військовий, який повернувся з фронту на ротацію. З міркувань безпеки він відмовився з нами спілкуватися на камеру. Але учні запевняють: їхній інструктор - суворий, але справедливий. Справжній приклад для кожного воїна.
Позивний "Дід", студент Київського політехнічного інституту:
В нас дисциплінарне стягнення тут - це десять відтискань на кулаках. Перший день ми всі дуже гарно регулярно повідтискалися. Але з часом злагодження відбулося. Ми відпрацювали всі необхідні елементи, наш чудовий інструктор нам тотально в цьому допоміг.
Студенти вже вміють збирати та розбирати зброю!
Позивний "Ромео", студент Київського політехнічного інституту:
Раніше не знав. Навчитися легко. Головне бажання.
Позивний "Студент", студент Київського політехнічного інституту:
Це карабін серії АР-15, абсолютно інша конструкція, інша задача, тактична зброя. Догляд - це чистка зброї, змазка, протирання її.
І добре засвоїли тактику введення бою!
Молодь сподівається, що наша перемога не за горами. Але добре розуміють: нам і надалі доведеться жити з таким ненажерливим сусідом. А тому кожному українцю просто необхідно вміти тримати зброю в руках і за будь-якої миті стати на захист країни.
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