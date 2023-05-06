Хлопців і дівчат навчає військовий, який повернувся з фронту на ротацію.

Захисник Києва! Це проєкт, який організували серед студентів столичних університетів. 450 молодих хлопців та дівчата пройдуть військові навчання. Чи вміють новобранці тримати зброю в руках - бачив Михайло Манилюк.

Щоденні тактичні вправи на витривалість. Команда лягти, команда тримати автомат вгору, команда прикрити побратима.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Замість книги вони тримають у руках автомати. А замість лекції - у студентів військова підготовка. Молоді хлопці та дівчата зараз захоплюють приміщення, всередині якого, за умовним сценарієм, оселилися окупанти.

Двадцять п'ять студентів Київського політехнічного інституту обрали собі за мету - навчитися азів військової справи, аби за потреби дати ворогу бій! Тут усе, немов в армії. Софія зізнається: часом буває важко, але все це - важливі навички!

Софія, студентка Київського політехнічного інституту:

В країні війна - потрібно вміти працювати й з автоматом, і з будь-якою зброєю. Потрібно знати, як штурмувати будівлі взагалі, як захищатися. Була історія, коли ми йшли команда на команду. Я сховалася і вбила трьох. В кафе, у парк я встигну сходити, а тактична підготовка є не завжди.

Хлопців і дівчат навчає військовий, який повернувся з фронту на ротацію. З міркувань безпеки він відмовився з нами спілкуватися на камеру. Але учні запевняють: їхній інструктор - суворий, але справедливий. Справжній приклад для кожного воїна.

Позивний "Дід", студент Київського політехнічного інституту:

В нас дисциплінарне стягнення тут - це десять відтискань на кулаках. Перший день ми всі дуже гарно регулярно повідтискалися. Але з часом злагодження відбулося. Ми відпрацювали всі необхідні елементи, наш чудовий інструктор нам тотально в цьому допоміг.

Студенти вже вміють збирати та розбирати зброю!

Позивний "Ромео", студент Київського політехнічного інституту:

Раніше не знав. Навчитися легко. Головне бажання.

Позивний "Студент", студент Київського політехнічного інституту:

Це карабін серії АР-15, абсолютно інша конструкція, інша задача, тактична зброя. Догляд - це чистка зброї, змазка, протирання її.

І добре засвоїли тактику введення бою!

Молодь сподівається, що наша перемога не за горами. Але добре розуміють: нам і надалі доведеться жити з таким ненажерливим сусідом. А тому кожному українцю просто необхідно вміти тримати зброю в руках і за будь-якої миті стати на захист країни.