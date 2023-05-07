Через війну в Україні росія стикається з дефіцитом робочої сили останнім часом. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

росія майже напевно зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року.

За даними розвідки, за останні три роки через вплив пандемії COVID-19 і війну в Україні населення росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.

Зазначається, що за останній рік з рф втекли ще 1,3 млн громадян. Здебільшого це забезпечені молоді освічені люди, які працюють у прибуткових галузях.