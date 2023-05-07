Скільки росіян втекли з росії у 2022 році [ Редагувати ]
Через війну в Україні росія стикається з дефіцитом робочої сили останнім часом. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
росія майже напевно зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року.
За даними розвідки, за останні три роки через вплив пандемії COVID-19 і війну в Україні населення росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.
Зазначається, що за останній рік з рф втекли ще 1,3 млн громадян. Здебільшого це забезпечені молоді освічені люди, які працюють у прибуткових галузях.
Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.
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