Народний депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва вийшла заміж за бізнесмена та депутата Миколаївської обласної ради Юрія Кормишкіна. Про це повідомляють ЗМІ.

Весілля зіграли минулої суботи в одному з фешенебельних готелів в центрі Одеси. Пара вже давно мешкала разом.

Аллахвердієва вже змінила у Facebook прізвище на Кормишкіну, а її чоловік вказав сімейний статус.

Юрій Кормишкін є власником великої агрокомпанії "Південна Аграрно-Експортна Компанія" (ПАЕК). У 2021 році розлучився з першою дружиною Тетяною, з якою виховував чотирьох дітей.

Юрій Кормишкін

Ірина Аллахвердієва також була в шлюбі, виховує сина Каріма. Народна депутатка, яку вважають однією з перших красунь Ради, часто потрапляла у поле зору ЗМІ через свої люксові вбрання.

Ірина Аллахвердієва

Нагадаємо, 1 березня депутат Железняк одружився з колегою зі "Слуги народу"- дочці аграрного магната Ользі Коваль.