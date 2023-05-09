Депутат Ради Ірина Аллахвердієва вийшла заміж за аграрного магната [ Редагувати ]
Народний депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва вийшла заміж за бізнесмена та депутата Миколаївської обласної ради Юрія Кормишкіна. Про це повідомляють ЗМІ.
Весілля зіграли минулої суботи в одному з фешенебельних готелів в центрі Одеси. Пара вже давно мешкала разом.
Аллахвердієва вже змінила у Facebook прізвище на Кормишкіну, а її чоловік вказав сімейний статус.
Юрій Кормишкін є власником великої агрокомпанії "Південна Аграрно-Експортна Компанія" (ПАЕК). У 2021 році розлучився з першою дружиною Тетяною, з якою виховував чотирьох дітей.
Юрій Кормишкін
Ірина Аллахвердієва також була в шлюбі, виховує сина Каріма. Народна депутатка, яку вважають однією з перших красунь Ради, часто потрапляла у поле зору ЗМІ через свої люксові вбрання.
Ірина Аллахвердієва
Нагадаємо, 1 березня депутат Железняк одружився з колегою зі "Слуги народу"- дочці аграрного магната Ользі Коваль.
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