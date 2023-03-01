Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк одружився на своїй колезі, депутатці від "Слуги народу" Ользі Коваль. Про це політик повідомив у соцмережах.

Виявляється, в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядька (міністр юстиції деним Малюська - ред.) сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам.

Через стосунки з Ольгою Коваль Железняка раніше звинувачували у конфлікті інтересів, адже його обраниця є є дочкою великого бізнесмена-аграрія Володимира Коваля.

Железняк-Коваль - уже третя подружня пара у Верховній Раді 9-го скликання. У парламенті разом працює подружжя Альони Шкрум ("Батьківщина") та Дмитра Наталухи ("Слуга народу").

Нагадаємо, днями Рада позбавила мандатів подружжя Наталії Королевської та Юрія Солода - депутатів від забороненої партії "ОПЗЖ". ​