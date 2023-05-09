У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" експертка з євроінтеграції мережі "АНТС", Марія Голуб розповіла про те, наскільки знаково те, що Україна відтепер святкуватиме День Європи 9 травня.

Це символічно, швидше за все ми просто повертаємось до нашого європейського не просто майбутнього, а й сьогодення. Я вам нагадаю, що цей сигнал від України чекали дуже давно. Ще на початку цього року від ЄС прозвучало таке дуже дипломатичне запитання "чи не збирається Україна змінити свою усталену практику і відсвяткувати День Європи разом із європейською сімʼєю 9 травня?". На той момент рішення було трошки іншим.

"Зараз рішення президента України можна вітати. Ми дійсно тепер святкуємо цей знаковий день з усією європейською родиною. І в цьому аспекті візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до України дуже символічний. Таким чином нам продемонстрували, що ми дійсно належимо до цієї європейської сімʼї", - додала вона.