Окупанти вдарили ракетами по Куп'янську: є поранені [ Редагувати ]
російські окупанти сьогодні, 9 травня, увечері обстріляли Куп'янськ ракетами. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
"Щойно ворог ще раз завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Також пошкоджено не менше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені", - написав чиновник.
За словами Синєгубова, через удар окупантів поранення отримали троє людей - дві жінки та один чоловік. Двох постраждалих госпіталізували. На місці атаки працюють екстрені служби.
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